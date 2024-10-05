В футбольном союзе отреагировали на отказ Пакистана проводить матч с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов после отказа Пакистана проводить матч с Россией заявил, что страна еще в июле намеревалась провести состязание. Игра должна была состояться в октябре.
«РФС 11 июня направил письмо в Федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между нашими странами в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА. Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч», — приводит слова Митрофанова издание «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что 5 августа прошла рабочая встреча, где определили потенциальную дату матча — 11 октября — и условия его проведения. 11 сентября РФС получил письмо от гостевой команды с условиями размещения во время сбора. Однако 17 сентября Пакистан уведомил союз, что матч в эту дату провести не удастся из-за отсутствия согласования от правительства, которое необходимо было получить не позднее чем за четыре недели до даты поездки. Митрофанов также подчеркнул, что РФС продолжает вести переговоры с Пакистаном.
Сборная Пакистана по футболу 5 октября отказалась от матча со сборной России, передает НСН. PR-менеджер Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажара заявил, что страна предложила перенести матч на ноябрь, чтобы «обеспечить надлежащую подготовку».
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