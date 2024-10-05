Израиль нанес новые удары по южному пригороду Бейрута

06 октября 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Израиль уничтожил бензохранилище «Хезболлах» на южной окраине Бейрута Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильские ВВС нанесли серию точечных ударов по объектам «Хезболлах» в Бейруте (Ливан). Об этом сообщает корреспондент BBC. В результате этих действий в ночное время в городе прогремели мощные взрывы. «Над южными пригородами клубятся клубы дыма, а над головой жужжат беспилотники», — пишет BBC. Очевидцы рассказали, что среди уничтоженных объектов оказалось бензохранилище шиитских отрядов в квартале Эль-Амрусия. Этот район находится между предместьем Шуэйфат и Харет-Хорейком, который является основным оплотом сторонников «Хезболлах» на юге ливанской столицы. По информации ТАСС, израильские истребители продолжают контролировать воздушное пространство над Бейрутом и осуществлять атаки на наземные цели, выполняя заходы на низкой высоте. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута к срочной эвакуации. Атаки начались 3 октября. В США заявили, что Израиль атаковал Бейрут для ликвидации преемника генсека «Хезболлы». Эту информацию подтверждает и саудовский телеканал Al Hadath, указывая на возможную связь между началом израильских атак и позициями «Хезболлах» в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские ВВС нанесли серию точечных ударов по объектам «Хезболлах» в Бейруте (Ливан). Об этом сообщает корреспондент BBC. В результате этих действий в ночное время в городе прогремели мощные взрывы. «Над южными пригородами клубятся клубы дыма, а над головой жужжат беспилотники», — пишет BBC. Очевидцы рассказали, что среди уничтоженных объектов оказалось бензохранилище шиитских отрядов в квартале Эль-Амрусия. Этот район находится между предместьем Шуэйфат и Харет-Хорейком, который является основным оплотом сторонников «Хезболлах» на юге ливанской столицы. По информации ТАСС, израильские истребители продолжают контролировать воздушное пространство над Бейрутом и осуществлять атаки на наземные цели, выполняя заходы на низкой высоте. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута к срочной эвакуации. Атаки начались 3 октября. В США заявили, что Израиль атаковал Бейрут для ликвидации преемника генсека «Хезболлы». Эту информацию подтверждает и саудовский телеканал Al Hadath, указывая на возможную связь между началом израильских атак и позициями «Хезболлах» в регионе.