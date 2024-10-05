Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться

06 октября 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

В ЦАХАЛ призвали жителей Бейрута эвакуироваться из-за возможных авиаударов Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута (Ливан) к срочной эвакуации. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа. «ЦАХАЛ призывает ливанских граждан, находящихся вблизи трех зданий в южном пригороде Бейрута, немедленно эвакуироваться в преддверии авиаударов», — пишет Times of Israel. Газета ссылается на представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи. Израиль начал серию атак на Бейрут 4 октября 2024 года, передает телеканал 360. Журналист американского портала Axios Барак Равид сообщил, что одной из возможных целей мог стать Хашем Сафиеддин, высокопоставленный член «Хезболлах». Эту информацию подтверждает и саудовский телеканал Al Hadath, указывая на возможную связь между началом израильских атак и позициями «Хезболлах» в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута (Ливан) к срочной эвакуации. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа. «ЦАХАЛ призывает ливанских граждан, находящихся вблизи трех зданий в южном пригороде Бейрута, немедленно эвакуироваться в преддверии авиаударов», — пишет Times of Israel. Газета ссылается на представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи. Израиль начал серию атак на Бейрут 4 октября 2024 года, передает телеканал 360. Журналист американского портала Axios Барак Равид сообщил, что одной из возможных целей мог стать Хашем Сафиеддин, высокопоставленный член «Хезболлах». Эту информацию подтверждает и саудовский телеканал Al Hadath, указывая на возможную связь между началом израильских атак и позициями «Хезболлах» в регионе.