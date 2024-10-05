05 октября 2024

Израиль призвал жителей в Бейруте срочно эвакуироваться

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
В ЦАХАЛ призвали жителей Бейрута эвакуироваться из-за возможных авиаударов Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута (Ливан) к срочной эвакуации. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.

«ЦАХАЛ призывает ливанских граждан, находящихся вблизи трех зданий в южном пригороде Бейрута, немедленно эвакуироваться в преддверии авиаударов», — пишет Times of Israel. Газета ссылается на представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи.

Израиль начал серию атак на Бейрут 4 октября 2024 года, передает телеканал 360. Журналист американского портала Axios Барак Равид сообщил, что одной из возможных целей мог стать Хашем Сафиеддин, высокопоставленный член «Хезболлах». Эту информацию подтверждает и саудовский телеканал Al Hadath, указывая на возможную связь между началом израильских атак и позициями «Хезболлах» в регионе.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута (Ливан) к срочной эвакуации. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа. «ЦАХАЛ призывает ливанских граждан, находящихся вблизи трех зданий в южном пригороде Бейрута, немедленно эвакуироваться в преддверии авиаударов», — пишет Times of Israel. Газета ссылается на представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи. Израиль начал серию атак на Бейрут 4 октября 2024 года, передает телеканал 360. Журналист американского портала Axios Барак Равид сообщил, что одной из возможных целей мог стать Хашем Сафиеддин, высокопоставленный член «Хезболлах». Эту информацию подтверждает и саудовский телеканал Al Hadath, указывая на возможную связь между началом израильских атак и позициями «Хезболлах» в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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