Почему сборная Пакистана отказалась от игры с командой РФ в октябре

Митрофанов: РФС разочарован отказом Пакистана проводить матч с Россией

06 октября 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Российский комментатор Губерниев назвал положение сборной России тяжелым Фото: Георгий Бергал © URA.RU Футбольные сборные Пакистана и Танзании отказались от проведения товарищеских матчей с российской командой, запланированных на октябрь, сообщили представители обеих команд, отмечая при этом возможное проведение игр в будущем. С 7 по 16 октября предстоит перерыв на матчи сборных, и в связи с отказами Пакистана и Танзании у российской команды под руководством Валерия Карпина пока не намечено товарищеских встреч. Как они объяснили это решение — в материале URA.RU. Сборная Пакистана отказалась от игры с командой РФ в октябре Футбольная сборная Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча с российской командой в октябре, сообщил представитель Пакистанской федерации футбола Мухаммад Яшал Мажар. Там объяснили свое решение сложностью организации матчей. «ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передал этот запрос в РФС», — заявил Мажар изданию Sport24. Перенос игры на ноябрь обусловлен необходимостью большого количества времени для сбора и подготовки пакистанских игроков, многие из которых выступают за клубы за пределами страны. Российский футбольный союз ранее вел переговоры о проведении товарищеского матча с Пакистаном на российской территории в октябре. Однако сторонам не удалось договориться о дате в указанный период. РФС выразил готовность покрыть все расходы, связанные с организацией и проведением матча. Реакция России РФС 11 июня направил письмо в Федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между странами в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА. «Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч», — сообщает «Спорт-Экспресс» со слов Митрофанова. На рабочей встрече 5 августа была определена потенциальная дата игры — 11 октября, а также условия ее проведения. Однако позднее, 17 сентября, Пакистан сообщил о невозможности провести матч в указанную дату из-за отсутствия необходимого согласования от своего правительства. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что РФС разочарован отказом Пакистана проводить матч с Россией. Он подтвердил, что РФС продолжает обсуждение возможности проведения матча с пакистанской стороной. Российский комментатор Губерниев назвал положение сборной России тяжелым Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с отказом Пакистана от проведения товарищеского матча с российской сборной. «Может, на них давление оказали. А может, они сами не хотят», — предположил Губерниев в беседе с «Лентой.ру», выразив мнение, что российской сборной следует ценить любого соперника, готового провести с ней игру. Губерниев также подчеркнул трудности, с которыми сталкивается российский спорт в связи с международной изоляцией. «Когда люди смеялись над Пакистаном, ребят, мы должны быть благодарны любым оппонентам, которые соглашаются с нами играть. Ситуация очень тяжелая. Мы в изоляции. Поэтому кто согласится, тот молодец», — заявил он. Губерниев призвал отнестись с благодарностью и уважением к тем, кто не отказывается от спортивных контактов с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольные сборные Пакистана и Танзании отказались от проведения товарищеских матчей с российской командой, запланированных на октябрь, сообщили представители обеих команд, отмечая при этом возможное проведение игр в будущем. С 7 по 16 октября предстоит перерыв на матчи сборных, и в связи с отказами Пакистана и Танзании у российской команды под руководством Валерия Карпина пока не намечено товарищеских встреч. Как они объяснили это решение — в материале URA.RU. Футбольная сборная Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча с российской командой в октябре, сообщил представитель Пакистанской федерации футбола Мухаммад Яшал Мажар. Там объяснили свое решение сложностью организации матчей. «ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передал этот запрос в РФС», — заявил Мажар изданию Sport24. Перенос игры на ноябрь обусловлен необходимостью большого количества времени для сбора и подготовки пакистанских игроков, многие из которых выступают за клубы за пределами страны. Российский футбольный союз ранее вел переговоры о проведении товарищеского матча с Пакистаном на российской территории в октябре. Однако сторонам не удалось договориться о дате в указанный период. РФС выразил готовность покрыть все расходы, связанные с организацией и проведением матча. РФС 11 июня направил письмо в Федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между странами в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА. «Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч», — сообщает «Спорт-Экспресс» со слов Митрофанова. На рабочей встрече 5 августа была определена потенциальная дата игры — 11 октября, а также условия ее проведения. Однако позднее, 17 сентября, Пакистан сообщил о невозможности провести матч в указанную дату из-за отсутствия необходимого согласования от своего правительства. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что РФС разочарован отказом Пакистана проводить матч с Россией. Он подтвердил, что РФС продолжает обсуждение возможности проведения матча с пакистанской стороной. Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с отказом Пакистана от проведения товарищеского матча с российской сборной. «Может, на них давление оказали. А может, они сами не хотят», — предположил Губерниев в беседе с «Лентой.ру», выразив мнение, что российской сборной следует ценить любого соперника, готового провести с ней игру. Губерниев также подчеркнул трудности, с которыми сталкивается российский спорт в связи с международной изоляцией. «Когда люди смеялись над Пакистаном, ребят, мы должны быть благодарны любым оппонентам, которые соглашаются с нами играть. Ситуация очень тяжелая. Мы в изоляции. Поэтому кто согласится, тот молодец», — заявил он. Губерниев призвал отнестись с благодарностью и уважением к тем, кто не отказывается от спортивных контактов с Россией.