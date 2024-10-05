В ХМАО водитель мопеда погиб столкнувшись с автомобилем

В Нефтеюганске (ХМАО) произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда погиб столкнувшись с автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Югры.
«водитель 1997 года рождения, управляя мопедом „Хонда Дио“, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „Мицубиси“, под управлением водителя 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Столкновение случилось на перекрестке улиц Сургутская и Объездная в Нефтеюганске. Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганском районе ХМАО автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Водитель транспортного средства погиб на месте.
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