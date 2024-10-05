05 октября 2024
04 октября 2024

В ХМАО водитель мопеда погиб столкнувшись с автомобилем

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась в Нефтеюганске на перекрестке улицСургутская и Объездная
Авария случилась в Нефтеюганске на перекрестке улицСургутская и Объездная Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда погиб столкнувшись с автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«водитель 1997 года рождения, управляя мопедом „Хонда Дио“, по предварительным данным, не справился  с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „Мицубиси“, под управлением водителя 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда  скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Столкновение случилось на перекрестке улиц Сургутская и Объездная в Нефтеюганске. Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Водитель мопеда в результате ДТП скончался до приезда скорой помощи
Водитель мопеда в результате ДТП скончался до приезда скорой помощи
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганском районе ХМАО автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Водитель транспортного средства погиб на месте.

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В Нефтеюганске (ХМАО) произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда погиб столкнувшись с автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Югры. «водитель 1997 года рождения, управляя мопедом „Хонда Дио“, по предварительным данным, не справился  с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „Мицубиси“, под управлением водителя 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда  скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Столкновение случилось на перекрестке улиц Сургутская и Объездная в Нефтеюганске. Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО устанавливают все обстоятельства произошедшего.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганском районе ХМАО автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Водитель транспортного средства погиб на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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