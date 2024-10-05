05 октября 2024

Екатеринбуржец получил премию Федора Конюхова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иван Дубровин получил премию в Тобольске
Иван Дубровин получил премию в Тобольске Фото:

Основатель литейного дома «Дубровин» Иван Дубровин получил Всероссийскую премию имени Федора Конюхова за развитие искусства. Девятая церемония награждения состоялась в Тобольске.

«Тоболячку Татьяну Савину поощрили за патриотическое просвещение. Нину Ягодинцеву — за служение русской поэзии. Ивана Дубровина — за развитие монументального искусства. Виталия Волкова — за выдающийся вклад в классическое литературное наследие. Александра Новика — за развитие культуры в Тюменском регионе», — передает канал «Тобольское время».

Награду Дубровину вручил известный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов. Сама премия присуждается за достижения в области литературы, изобразительного искусства, проявление героизма и мужества в экстремальных условиях, а также за меценатство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель литейного дома «Дубровин» Иван Дубровин получил Всероссийскую премию имени Федора Конюхова за развитие искусства. Девятая церемония награждения состоялась в Тобольске. «Тоболячку Татьяну Савину поощрили за патриотическое просвещение. Нину Ягодинцеву — за служение русской поэзии. Ивана Дубровина — за развитие монументального искусства. Виталия Волкова — за выдающийся вклад в классическое литературное наследие. Александра Новика — за развитие культуры в Тюменском регионе», — передает канал «Тобольское время». Награду Дубровину вручил известный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов. Сама премия присуждается за достижения в области литературы, изобразительного искусства, проявление героизма и мужества в экстремальных условиях, а также за меценатство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...