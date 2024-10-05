Екатеринбуржец получил премию Федора Конюхова

Основатель литейного дома «Дубровин» Иван Дубровин получил Всероссийскую премию имени Федора Конюхова за развитие искусства. Девятая церемония награждения состоялась в Тобольске.
«Тоболячку Татьяну Савину поощрили за патриотическое просвещение. Нину Ягодинцеву — за служение русской поэзии. Ивана Дубровина — за развитие монументального искусства. Виталия Волкова — за выдающийся вклад в классическое литературное наследие. Александра Новика — за развитие культуры в Тюменском регионе», — передает канал «Тобольское время».
Награду Дубровину вручил известный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов. Сама премия присуждается за достижения в области литературы, изобразительного искусства, проявление героизма и мужества в экстремальных условиях, а также за меценатство.
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