Кафе скоро откроется в спорткомплексе
В новый спорткомплекс, который находится в Заозерном микрорайоне Кургана, приглашают арендатора для открытия кафе. Информация об этом появилась в соцсети.
«Ищем крутого арендатора для открытия кафе в здании нового спорткомплекса на проспекте Голикова. Здесь хорошая проходимость и большая парковка», — говорится в посте, опубликованном в паблике «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что в здании смогут заниматься спортом взрослые и дети. Планируется открытие в будущем футбольных полей и гимнастического зала на прилегающей к спорткомплексу территории, отмечается в посте.
Новый спорткомплекс примет посетителей
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