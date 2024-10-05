05 октября 2024
04 октября 2024

Крутого арендатора ищут для открытия кафе в спорткомплексе Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе скоро откроется в спорткомплексе
Кафе скоро откроется в спорткомплексе Фото:

В новый спорткомплекс, который находится в Заозерном микрорайоне Кургана, приглашают арендатора для открытия кафе. Информация об этом появилась в соцсети.

«Ищем крутого арендатора для открытия кафе в здании нового спорткомплекса на проспекте Голикова. Здесь хорошая проходимость и большая парковка», — говорится в посте, опубликованном в паблике «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в здании смогут заниматься спортом взрослые и дети. Планируется открытие в будущем футбольных полей и гимнастического зала на прилегающей к спорткомплексу территории, отмечается в посте. 

Новый спорткомплекс примет посетителей
Новый спорткомплекс примет посетителей
Фото:

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В новый спорткомплекс, который находится в Заозерном микрорайоне Кургана, приглашают арендатора для открытия кафе. Информация об этом появилась в соцсети. «Ищем крутого арендатора для открытия кафе в здании нового спорткомплекса на проспекте Голикова. Здесь хорошая проходимость и большая парковка», — говорится в посте, опубликованном в паблике «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в здании смогут заниматься спортом взрослые и дети. Планируется открытие в будущем футбольных полей и гимнастического зала на прилегающей к спорткомплексу территории, отмечается в посте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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