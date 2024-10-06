Расчет ВС РФ «Акация» выстрелом уничтожил БМП и блиндаж ВСУ под Угледаром

06 октября 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ под Угледаром Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и блиндаж ВСУ под Угледаром. В ликвидации противника принимал участие расчет самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 «Акация», сообщили в Минобороны РФ. «Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 „Акация“ подразделений артиллерии группировки войск „Восток“ уничтожают живую силу и технику, укрепления ВСУ <…> В ходе выполнения огневой задачи одному из расчетов САУ „Акация“ удалось одним метким выстрелом 152-мм осколочно-фугасного артиллерийского снаряда уничтожить блиндаж ВСУ и находившуюся рядом с ним БМП противника», — заявили представители оборонного ведомства. Информацию об этом передает РИА Новости. По словам военных, на данном участке фронта активность артиллерии ВСУ значительно снизилась, эффективность контрбатарейной борьбы также упала. Артиллерийская группировка «Восток» продолжает оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям, снижая активность и эффективность контрбатарейной борьбы противника. «Все зависит от корректуры, которую нам дают. Если она точная, то практически всегда попадаем в цель», — поделился старший наводчик САУ «Акация» с позывным «Коммерсант». Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что 44 бойца ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и блиндаж ВСУ под Угледаром. В ликвидации противника принимал участие расчет самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 «Акация», сообщили в Минобороны РФ. «Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 „Акация“ подразделений артиллерии группировки войск „Восток“ уничтожают живую силу и технику, укрепления ВСУ <…> В ходе выполнения огневой задачи одному из расчетов САУ „Акация“ удалось одним метким выстрелом 152-мм осколочно-фугасного артиллерийского снаряда уничтожить блиндаж ВСУ и находившуюся рядом с ним БМП противника», — заявили представители оборонного ведомства. Информацию об этом передает РИА Новости. По словам военных, на данном участке фронта активность артиллерии ВСУ значительно снизилась, эффективность контрбатарейной борьбы также упала. Артиллерийская группировка «Восток» продолжает оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям, снижая активность и эффективность контрбатарейной борьбы противника. «Все зависит от корректуры, которую нам дают. Если она точная, то практически всегда попадаем в цель», — поделился старший наводчик САУ «Акация» с позывным «Коммерсант». Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что 44 бойца ВСУ сдались в плен российским военнослужащим.