Наемники ВСУ прикрываются украинскими солдатами при разминированиях

Разведчик «Пух»: наемники ВСУ запускают первых украинцев при разминированиях
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Наемники из стран-членов НАТО прикрываются украинцами при разминированиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники, проходящие службу в составе Вооруженных сил Украины, прикрываются своими сослуживцами при разминировании территорий. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух».

«Ну в основном наемники запускают первых украинцев [при разминированиях]. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами», — заявил российский офицер. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что в основном так поступают наемники из стран-членов НАТО, они загоняют украинцев на местность, действуя в качестве заградотрядов, после чего сами проходят, когда уже все разминировано.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в созданный западными странами «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» вступили 18 тысяч граждан более чем из 85 государств. По его словам, в состав формирования вошли в том числе люди из бывших советских республик. Бортников добавил, что вербовка ведется с позиций украинских загранучреждений, передает RT.

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Иностранные наемники, проходящие службу в составе Вооруженных сил Украины, прикрываются своими сослуживцами при разминировании территорий. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух». «Ну в основном наемники запускают первых украинцев [при разминированиях]. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами», — заявил российский офицер. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что в основном так поступают наемники из стран-членов НАТО, они загоняют украинцев на местность, действуя в качестве заградотрядов, после чего сами проходят, когда уже все разминировано. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в созданный западными странами «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» вступили 18 тысяч граждан более чем из 85 государств. По его словам, в состав формирования вошли в том числе люди из бывших советских республик. Бортников добавил, что вербовка ведется с позиций украинских загранучреждений, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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