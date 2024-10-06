Наемники ВСУ прикрываются украинскими солдатами при разминированиях

Разведчик «Пух»: наемники ВСУ запускают первых украинцев при разминированиях

06 октября 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Наемники из стран-членов НАТО прикрываются украинцами при разминированиях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, проходящие службу в составе Вооруженных сил Украины, прикрываются своими сослуживцами при разминировании территорий. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух». «Ну в основном наемники запускают первых украинцев [при разминированиях]. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами», — заявил российский офицер. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что в основном так поступают наемники из стран-членов НАТО, они загоняют украинцев на местность, действуя в качестве заградотрядов, после чего сами проходят, когда уже все разминировано. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в созданный западными странами «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» вступили 18 тысяч граждан более чем из 85 государств. По его словам, в состав формирования вошли в том числе люди из бывших советских республик. Бортников добавил, что вербовка ведется с позиций украинских загранучреждений, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные наемники, проходящие службу в составе Вооруженных сил Украины, прикрываются своими сослуживцами при разминировании территорий. Об этом сообщил разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух». «Ну в основном наемники запускают первых украинцев [при разминированиях]. Как пушечное мясо для разведки. А там дальше заходят сами», — заявил российский офицер. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что в основном так поступают наемники из стран-членов НАТО, они загоняют украинцев на местность, действуя в качестве заградотрядов, после чего сами проходят, когда уже все разминировано. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в созданный западными странами «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» вступили 18 тысяч граждан более чем из 85 государств. По его словам, в состав формирования вошли в том числе люди из бывших советских республик. Бортников добавил, что вербовка ведется с позиций украинских загранучреждений, передает RT.