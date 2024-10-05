05 октября 2024
04 октября 2024

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем героев Танкограда

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение венков и цветов в День героя у Вечного огня. Челябинск, памятник танкисту
Челябинск 6 октября отмечает День героев Танкограда Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем героев Танкограда. Глава области сообщил, что жители в суровых условиях Великой Отечественной войны сумели превратить регион в кузницу Великой Победы.

«Наши мужественные люди превратили регион в центр оборонной промышленности страны, настоящую кузницу Великой Победы. Танкоград дал фронту десятки тысяч танков, самоходок, артиллерийских установок, миллионы боеприпасов», — говорится в поздравлении губернатора.

Текслер отметил, что жители области всегда будут помнить подвиг тружеников тыла. По его словам, Челябинск с полным правом носит звание «Город трудовой доблести».

День героев Танкограда в Челябинске отмечают 6 октября. Именно в этот день 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В этот же день челябинский тракторный завод, ранее носивший имя Сталина, был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем героев Танкограда. Глава области сообщил, что жители в суровых условиях Великой Отечественной войны сумели превратить регион в кузницу Великой Победы. «Наши мужественные люди превратили регион в центр оборонной промышленности страны, настоящую кузницу Великой Победы. Танкоград дал фронту десятки тысяч танков, самоходок, артиллерийских установок, миллионы боеприпасов», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер отметил, что жители области всегда будут помнить подвиг тружеников тыла. По его словам, Челябинск с полным правом носит звание «Город трудовой доблести». День героев Танкограда в Челябинске отмечают 6 октября. Именно в этот день 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В этот же день челябинский тракторный завод, ранее носивший имя Сталина, был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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