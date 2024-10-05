Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем героев Танкограда

06 октября 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Челябинск 6 октября отмечает День героев Танкограда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем героев Танкограда. Глава области сообщил, что жители в суровых условиях Великой Отечественной войны сумели превратить регион в кузницу Великой Победы. «Наши мужественные люди превратили регион в центр оборонной промышленности страны, настоящую кузницу Великой Победы. Танкоград дал фронту десятки тысяч танков, самоходок, артиллерийских установок, миллионы боеприпасов», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер отметил, что жители области всегда будут помнить подвиг тружеников тыла. По его словам, Челябинск с полным правом носит звание «Город трудовой доблести». День героев Танкограда в Челябинске отмечают 6 октября. Именно в этот день 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В этот же день челябинский тракторный завод, ранее носивший имя Сталина, был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем героев Танкограда. Глава области сообщил, что жители в суровых условиях Великой Отечественной войны сумели превратить регион в кузницу Великой Победы. «Наши мужественные люди превратили регион в центр оборонной промышленности страны, настоящую кузницу Великой Победы. Танкоград дал фронту десятки тысяч танков, самоходок, артиллерийских установок, миллионы боеприпасов», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер отметил, что жители области всегда будут помнить подвиг тружеников тыла. По его словам, Челябинск с полным правом носит звание «Город трудовой доблести». День героев Танкограда в Челябинске отмечают 6 октября. Именно в этот день 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В этот же день челябинский тракторный завод, ранее носивший имя Сталина, был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности.