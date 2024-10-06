Врачи, модели и мастера спорта: как прошел финал конкурса «Мисс Россия». Фоторепортаж

В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия 2024» 5 октября

06 октября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

В финале конкурса «Мисс Россия-2024» приняли участие только 20 девушек Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Финал конкурса «Мисс Россия-2024» прошел в Barvikha Luxury Village 5 октября. В этом году в конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны. Однако за главный титул боролись только 20 девушек, которые набрали большее количество голосов от зрителей. Корону получила уроженка Чувашии 18-летняя Валентина Алексеева. Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Он был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Его миссия — поиск и поддержка талантливых девушек, способных занять достойное место на международных конкурсах, таких как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а также пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. В этом году конкурс проходил с 16 сентября. Дирекция отбирала участниц из 85 тысяч заявок от девушек из разных частей России. Открыла мероприятие победительница конкурса 2023 года Маргарита Голубева, исполнив песню «Улетай на крыльях ветра». Как прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024» — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финал конкурса «Мисс Россия-2024» прошел в Barvikha Luxury Village 5 октября. В этом году в конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны. Однако за главный титул боролись только 20 девушек, которые набрали большее количество голосов от зрителей. Корону получила уроженка Чувашии 18-летняя Валентина Алексеева. Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Он был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Его миссия — поиск и поддержка талантливых девушек, способных занять достойное место на международных конкурсах, таких как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а также пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. В этом году конкурс проходил с 16 сентября. Дирекция отбирала участниц из 85 тысяч заявок от девушек из разных частей России. Открыла мероприятие победительница конкурса 2023 года Маргарита Голубева, исполнив песню «Улетай на крыльях ветра». Как прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024» — в фоторепортаже URA.RU.