05 октября 2024
04 октября 2024

В Пермском крае водитель съехал в кювет и погиб

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
ДТП произошло утром 6 октября (архивное фото) Фото:

В Кунгуре Пермского края водитель съехал в кювет и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Кунгуре водитель двигался по улице Блюхера в направлении Нефтяников. По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Авария произошла 6 октября около 08:00. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Кунгуре Пермского края водитель съехал в кювет и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Кунгуре водитель двигался по улице Блюхера в направлении Нефтяников. По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла 6 октября около 08:00. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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