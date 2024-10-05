Происшествия ДТП В Пермском крае водитель съехал в кювет и погиб 06 октября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + ДТП произошло утром 6 октября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунгуре Пермского края водитель съехал в кювет и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Кунгуре водитель двигался по улице Блюхера в направлении Нефтяников. По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла 6 октября около 08:00. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кунгуре Пермского края водитель съехал в кювет и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Кунгуре водитель двигался по улице Блюхера в направлении Нефтяников. По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла 6 октября около 08:00. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям