В Пермском крае водитель съехал в кювет и погиб

ДТП произошло утром 6 октября (архивное фото)
В Кунгуре Пермского края водитель съехал в кювет и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В Кунгуре водитель двигался по улице Блюхера в направлении Нефтяников. По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Авария произошла 6 октября около 08:00. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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