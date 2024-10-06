Илон Маск выступил в поддержку Трампа и стал героем мемов. Фото, видео

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Илон Маск пришел на предвыборный митинг Трампа и стал мемом
Илон Маск пришел на предвыборный митинг Трампа и стал мемом Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Предприниматель из Америки Илон Маск появился на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания). Его поддержка политика стала главным мемом в Америке.

«Сегодня нам выпала большая честь, с нами один из тех людей, которые помогут нам построить невероятное будущее. Он замечательный человек. <...> Его зовут Илон Маск», — представил его Трамп. Илон выходил на сцену к кандидату в президенты, припрыгивая от радости.

На предвыборный митинг пришли десятки тысяч зрителей. Трансляцию мероприятия вела консервативная медиакомпания RSBN

Ранее на митинге в Батлере 13 июля на Трампа на произошло покушение. В результате инцидента, политик был ранен в ухо.

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Предприниматель из Америки Илон Маск появился на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания). Его поддержка политика стала главным мемом в Америке. «Сегодня нам выпала большая честь, с нами один из тех людей, которые помогут нам построить невероятное будущее. Он замечательный человек. <...> Его зовут Илон Маск», — представил его Трамп. Илон выходил на сцену к кандидату в президенты, припрыгивая от радости. На предвыборный митинг пришли десятки тысяч зрителей. Трансляцию мероприятия вела консервативная медиакомпания RSBN.  Ранее на митинге в Батлере 13 июля на Трампа на произошло покушение. В результате инцидента, политик был ранен в ухо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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