Предприниматель из Америки Илон Маск появился на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания). Его поддержка политика стала главным мемом в Америке.
«Сегодня нам выпала большая честь, с нами один из тех людей, которые помогут нам построить невероятное будущее. Он замечательный человек. <...> Его зовут Илон Маск», — представил его Трамп. Илон выходил на сцену к кандидату в президенты, припрыгивая от радости.
На предвыборный митинг пришли десятки тысяч зрителей. Трансляцию мероприятия вела консервативная медиакомпания RSBN.
Ранее на митинге в Батлере 13 июля на Трампа на произошло покушение. В результате инцидента, политик был ранен в ухо.
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