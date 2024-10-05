В Первоуральске (Свердловская область) жители города остались без воды, а центральные улицы затопило стоками после коммунальной аварии на улице Ленина. Местный «Водоканал» заявляет, что снижен лишь напор воды.
«На сетях водоотведения на ул. Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено. Время снижения давления — 21:00, 5 октября, работы продлятся до следующего дня (6 октября)», — сообщали в первоуральском «Водоканале». После этого был организован подвоз воды автоцистернами по городу, однако их график несколько раз сдвигался. В комментариях под постами в группе «Водоканала» Первоуральска в соцсети «ВКонтакте» местные жители стали писать десятки гневных сообщений. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие запасов воды, невозможность помыться и приготовить еду. Некоторые из них стали обещать написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в региональную прокуратуру.
Помимо отсутствия воды затопило несколько улиц города. Подтопления наблюдались рядом с аварией на улице Ленина, Вайнера, Ватутина, возле школы №15 и в других местах. Первоуральцы писали в соцсетях, как вода из-под земли бежит на городской набережной.
Жители города грозятся начать писать в СК и прокуратуру
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В Первоуральске (Свердловская область) жители города остались без воды, а центральные улицы затопило стоками после коммунальной аварии на улице Ленина. Местный «Водоканал» заявляет, что снижен лишь напор воды. «На сетях водоотведения на ул. Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено. Время снижения давления — 21:00, 5 октября, работы продлятся до следующего дня (6 октября)», — сообщали в первоуральском «Водоканале». После этого был организован подвоз воды автоцистернами по городу, однако их график несколько раз сдвигался. В комментариях под постами в группе «Водоканала» Первоуральска в соцсети «ВКонтакте» местные жители стали писать десятки гневных сообщений. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие запасов воды, невозможность помыться и приготовить еду. Некоторые из них стали обещать написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в региональную прокуратуру. Помимо отсутствия воды затопило несколько улиц города. Подтопления наблюдались рядом с аварией на улице Ленина, Вайнера, Ватутина, возле школы №15 и в других местах. Первоуральцы писали в соцсетях, как вода из-под земли бежит на городской набережной.