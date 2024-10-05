05 октября 2024

В Свердловской области город остался без воды, центр затопило стоками. Видео

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Проблему с коммунальной аварией пока не могут решить (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) жители города остались без воды, а центральные улицы затопило стоками после коммунальной аварии на улице Ленина. Местный «Водоканал» заявляет, что снижен лишь напор воды.

«На сетях водоотведения на ул. Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено. Время снижения давления — 21:00, 5 октября, работы продлятся до следующего дня (6 октября)», — сообщали в первоуральском «Водоканале». После этого был организован подвоз воды автоцистернами по городу, однако их график несколько раз сдвигался. В комментариях под постами в группе «Водоканала» Первоуральска в соцсети «ВКонтакте» местные жители стали писать десятки гневных сообщений. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие запасов воды, невозможность помыться и приготовить еду. Некоторые из них стали обещать написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в региональную прокуратуру.

Помимо отсутствия воды затопило несколько улиц города. Подтопления наблюдались рядом с аварией на улице Ленина, Вайнера, Ватутина, возле школы №15 и в других местах. Первоуральцы писали в соцсетях, как вода из-под земли бежит на городской набережной.

Жители города грозятся начать писать в СК и прокуратуру
Жители города грозятся начать писать в СК и прокуратуру
Фото:
Первоуральцы считают, что их обманывают с масштабами аварии
Первоуральцы считают, что их обманывают с масштабами аварии
Фото:
Жители Первоуральска негодуют из-за отсутствия воды
Жители Первоуральска негодуют из-за отсутствия воды
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В Первоуральске (Свердловская область) жители города остались без воды, а центральные улицы затопило стоками после коммунальной аварии на улице Ленина. Местный «Водоканал» заявляет, что снижен лишь напор воды. «На сетях водоотведения на ул. Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено. Время снижения давления — 21:00, 5 октября, работы продлятся до следующего дня (6 октября)», — сообщали в первоуральском «Водоканале». После этого был организован подвоз воды автоцистернами по городу, однако их график несколько раз сдвигался. В комментариях под постами в группе «Водоканала» Первоуральска в соцсети «ВКонтакте» местные жители стали писать десятки гневных сообщений. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие запасов воды, невозможность помыться и приготовить еду. Некоторые из них стали обещать написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в региональную прокуратуру. Помимо отсутствия воды затопило несколько улиц города. Подтопления наблюдались рядом с аварией на улице Ленина, Вайнера, Ватутина, возле школы №15 и в других местах. Первоуральцы писали в соцсетях, как вода из-под земли бежит на городской набережной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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