В Свердловской области город остался без воды, центр затопило стоками. Видео

06 октября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Проблему с коммунальной аварией пока не могут решить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) жители города остались без воды, а центральные улицы затопило стоками после коммунальной аварии на улице Ленина. Местный «Водоканал» заявляет, что снижен лишь напор воды. «На сетях водоотведения на ул. Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено. Время снижения давления — 21:00, 5 октября, работы продлятся до следующего дня (6 октября)», — сообщали в первоуральском «Водоканале». После этого был организован подвоз воды автоцистернами по городу, однако их график несколько раз сдвигался. В комментариях под постами в группе «Водоканала» Первоуральска в соцсети «ВКонтакте» местные жители стали писать десятки гневных сообщений. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие запасов воды, невозможность помыться и приготовить еду. Некоторые из них стали обещать написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в региональную прокуратуру. Помимо отсутствия воды затопило несколько улиц города. Подтопления наблюдались рядом с аварией на улице Ленина, Вайнера, Ватутина, возле школы №15 и в других местах. Первоуральцы писали в соцсетях, как вода из-под земли бежит на городской набережной. Жители города грозятся начать писать в СК и прокуратуру скриншот из паблика «Водоканал г. Первоуральск» во «ВКонтакте» Фото: Первоуральцы считают, что их обманывают с масштабами аварии скриншот из паблика «Водоканал г. Первоуральск» во «ВКонтакте» Фото: Жители Первоуральска негодуют из-за отсутствия воды скриншот из паблика «Водоканал г. Первоуральск» во «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) жители города остались без воды, а центральные улицы затопило стоками после коммунальной аварии на улице Ленина. Местный «Водоканал» заявляет, что снижен лишь напор воды. «На сетях водоотведения на ул. Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено. Время снижения давления — 21:00, 5 октября, работы продлятся до следующего дня (6 октября)», — сообщали в первоуральском «Водоканале». После этого был организован подвоз воды автоцистернами по городу, однако их график несколько раз сдвигался. В комментариях под постами в группе «Водоканала» Первоуральска в соцсети «ВКонтакте» местные жители стали писать десятки гневных сообщений. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие запасов воды, невозможность помыться и приготовить еду. Некоторые из них стали обещать написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в региональную прокуратуру. Помимо отсутствия воды затопило несколько улиц города. Подтопления наблюдались рядом с аварией на улице Ленина, Вайнера, Ватутина, возле школы №15 и в других местах. Первоуральцы писали в соцсетях, как вода из-под земли бежит на городской набережной.