ЦАХАЛ заявила о новой операции в секторе Газа

ЦАХАЛ начала операцию в секторе Газа
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии. Операция проводится на севере Газы в связи с данными израильской разведки: там обнаружены террористы и их инфраструктура.
«После получения предварительных разведданных и оценки ситуации… 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Информацию передают argumenti.ru.
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