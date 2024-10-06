ЦАХАЛ заявила о новой операции в секторе Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
ЦАХАЛ начала операцию в секторе Газа Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии. Операция проводится на севере Газы в связи с данными израильской разведки: там обнаружены террористы и их инфраструктура.

«После получения предварительных разведданных и оценки ситуации… 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Информацию передают argumenti.ru.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии. Операция проводится на севере Газы в связи с данными израильской разведки: там обнаружены террористы и их инфраструктура. «После получения предварительных разведданных и оценки ситуации… 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Информацию передают argumenti.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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