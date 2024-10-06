ЦАХАЛ заявила о новой операции в секторе Газа

06 октября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ начала операцию в секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии. Операция проводится на севере Газы в связи с данными израильской разведки: там обнаружены террористы и их инфраструктура. «После получения предварительных разведданных и оценки ситуации… 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Информацию передают argumenti.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии. Операция проводится на севере Газы в связи с данными израильской разведки: там обнаружены террористы и их инфраструктура. «После получения предварительных разведданных и оценки ситуации… 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Информацию передают argumenti.ru.