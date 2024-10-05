05 октября 2024
04 октября 2024

Пермячка предстанет перед судом из-за ложных показаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое судебное заседание по делу Федотовой Анны. Курган, приговор, обвинение, зал суда, судья, суд, судебное заседание
Уголовное дело рассмотрят в суде Фото:

В Ильинском округе Пермского края местная жительница предстанет перед судом из-за ложных показаний. Она врала, что осужденный не допускал нарушения, когда ему хотели заменить наказание на более строгое, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«В Ильинском округе местная жительница предстанет перед судом. Верещагинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка Чермоз, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Заведомо ложные показания“», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Следствием установлено, что 17 января текущего года обвиняемая, находясь в зале суда, была свидетелем по делу о замене осужденному наказания на более строгое. Она знала, что подсудимый нарушал порядок отбывания наказания, но дала ложные показания. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.

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В Ильинском округе Пермского края местная жительница предстанет перед судом из-за ложных показаний. Она врала, что осужденный не допускал нарушения, когда ему хотели заменить наказание на более строгое, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «В Ильинском округе местная жительница предстанет перед судом. Верещагинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка Чермоз, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Заведомо ложные показания“», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что 17 января текущего года обвиняемая, находясь в зале суда, была свидетелем по делу о замене осужденному наказания на более строгое. Она знала, что подсудимый нарушал порядок отбывания наказания, но дала ложные показания. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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