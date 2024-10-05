Происшествия Пермячка предстанет перед судом из-за ложных показаний 06 октября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 + Уголовное дело рассмотрят в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ильинском округе Пермского края местная жительница предстанет перед судом из-за ложных показаний. Она врала, что осужденный не допускал нарушения, когда ему хотели заменить наказание на более строгое, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «В Ильинском округе местная жительница предстанет перед судом. Верещагинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка Чермоз, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Заведомо ложные показания“», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что 17 января текущего года обвиняемая, находясь в зале суда, была свидетелем по делу о замене осужденному наказания на более строгое. Она знала, что подсудимый нарушал порядок отбывания наказания, но дала ложные показания. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ильинском округе Пермского края местная жительница предстанет перед судом из-за ложных показаний. Она врала, что осужденный не допускал нарушения, когда ему хотели заменить наказание на более строгое, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «В Ильинском округе местная жительница предстанет перед судом. Верещагинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка Чермоз, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Заведомо ложные показания“», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следствием установлено, что 17 января текущего года обвиняемая, находясь в зале суда, была свидетелем по делу о замене осужденному наказания на более строгое. Она знала, что подсудимый нарушал порядок отбывания наказания, но дала ложные показания. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям