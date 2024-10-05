05 октября 2024
04 октября 2024

Певец Сергей Лазарев не смог смириться с победой сургутянки в телешоу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лазарев посчитал, что соперник Колесниковой также достоин быть в финале
Лазарев посчитал, что соперник Колесниковой также достоин быть в финале Фото:

Певица из Сургута (ХМАО) Анна Колесников вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!». Однако главного ведущего — популярного исполнителя Сергея Лазарева, — не устроил такой итог. Он посчитал, что соперник сургутянки — Мелкон Вартанов более достоин победы.

«Это абсурд! Вы задрали своими решениями. Чего вам не хватило, чтобы этот артист прошел в следующий этап. Я приглашаю его (Мелкона Вартанова — прим. URA.RU) в финал без батла», — заявил Лазарев после того, как Анна Колесникова вышла в финал, набрав 93 голоса, а за ее соперника встало 90 членов жюри.

Сургутянка исполнила на шоу песню «Свеча горела» в необычном стиле. Многие судьи изначально не восприняли достойно ее формат, но по мере выступления все более восхищались ее талантом. «От полного неприятия в начале, из меня аж выходило что-то — нет, пожалуйста, не надо так петь — до восторга в финале», — прокомментировал ее исполнение Лазарев.

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Певица из Сургута (ХМАО) Анна Колесников вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!». Однако главного ведущего — популярного исполнителя Сергея Лазарева, — не устроил такой итог. Он посчитал, что соперник сургутянки — Мелкон Вартанов более достоин победы. «Это абсурд! Вы задрали своими решениями. Чего вам не хватило, чтобы этот артист прошел в следующий этап. Я приглашаю его (Мелкона Вартанова — прим. URA.RU) в финал без батла», — заявил Лазарев после того, как Анна Колесникова вышла в финал, набрав 93 голоса, а за ее соперника встало 90 членов жюри. Сургутянка исполнила на шоу песню «Свеча горела» в необычном стиле. Многие судьи изначально не восприняли достойно ее формат, но по мере выступления все более восхищались ее талантом. «От полного неприятия в начале, из меня аж выходило что-то — нет, пожалуйста, не надо так петь — до восторга в финале», — прокомментировал ее исполнение Лазарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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