Певица из Сургута (ХМАО) Анна Колесников вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!». Однако главного ведущего — популярного исполнителя Сергея Лазарева, — не устроил такой итог. Он посчитал, что соперник сургутянки — Мелкон Вартанов более достоин победы.
«Это абсурд! Вы задрали своими решениями. Чего вам не хватило, чтобы этот артист прошел в следующий этап. Я приглашаю его (Мелкона Вартанова — прим. URA.RU) в финал без батла», — заявил Лазарев после того, как Анна Колесникова вышла в финал, набрав 93 голоса, а за ее соперника встало 90 членов жюри.
Сургутянка исполнила на шоу песню «Свеча горела» в необычном стиле. Многие судьи изначально не восприняли достойно ее формат, но по мере выступления все более восхищались ее талантом. «От полного неприятия в начале, из меня аж выходило что-то — нет, пожалуйста, не надо так петь — до восторга в финале», — прокомментировал ее исполнение Лазарев.
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