Байден придумал новый план по Украине перед уходом с должности

Conversation: Байден разработал план по Украине перед уходом с поста президента

06 октября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Джо Байден принял двусторонний подход к Украине Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден разработал новый план в отношении Украины перед предстоящим завершением своего президентского срока. Он стремится оставить устойчивое наследие, и поддержка Киева может стать его «последней победой», сообщают в иностранных СМИ. «Байден теперь принял двусторонний подход к Украине. Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским», — пишет Conversation. Байден намерен подчеркнуть, что поддержка Киева продолжает оставаться ключевым направлением внешней политики Вашингтона. По его плану, американская поддержка должна быть настолько значимой, что даже потенциальное возвращение экс-главы Штатов Дональда Трампа к власти не позволит игнорировать ее продолжение. Кроме того, президент США активно занимается вопросом выделения дополнительной военной помощи Украине. «В качестве дальнейшей части наращивания Байден приказал Министерству обороны США использовать все финансирование помощи безопасности, уже выделенное Украине, к концу его президентства», — говорится в материале. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН назвал бессмысленной идею пытаться воевать с такой ядерной державой, как Россия, пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД подчеркнул, что на Западе надеются добиться стратегического поражения РФ при помощи киевского режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден разработал новый план в отношении Украины перед предстоящим завершением своего президентского срока. Он стремится оставить устойчивое наследие, и поддержка Киева может стать его «последней победой», сообщают в иностранных СМИ. «Байден теперь принял двусторонний подход к Украине. Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским», — пишет Conversation. Байден намерен подчеркнуть, что поддержка Киева продолжает оставаться ключевым направлением внешней политики Вашингтона. По его плану, американская поддержка должна быть настолько значимой, что даже потенциальное возвращение экс-главы Штатов Дональда Трампа к власти не позволит игнорировать ее продолжение. Кроме того, президент США активно занимается вопросом выделения дополнительной военной помощи Украине. «В качестве дальнейшей части наращивания Байден приказал Министерству обороны США использовать все финансирование помощи безопасности, уже выделенное Украине, к концу его президентства», — говорится в материале. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН назвал бессмысленной идею пытаться воевать с такой ядерной державой, как Россия, пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД подчеркнул, что на Западе надеются добиться стратегического поражения РФ при помощи киевского режима.