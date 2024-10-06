Mash: умер актер, игравший «народного депутата» Виталия Наливкина

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Предложение руки и сердца под медиаэкраном на улице Вайнера. Екатеринбург , свечи, отношения, романтика, любовь
Ушел из жизни Андрей Неретин, пишет Mash Фото:

Скончался актер Андрей Неретин, известный по роли «народного депутата» Виталия Наливкина на YouTube. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Умер Андрей Неретин», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что предполагаемая причина смерти — оторвавшийся тромб. Telegram-канал Shot сообщает, что в последнее время ему было трудно ходить из-за болезни. Недавно актер перенес сложную операцию по замене тазобедренного сустава.

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Скончался актер Андрей Неретин, известный по роли «народного депутата» Виталия Наливкина на YouTube. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. «Умер Андрей Неретин», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что предполагаемая причина смерти — оторвавшийся тромб. Telegram-канал Shot сообщает, что в последнее время ему было трудно ходить из-за болезни. Недавно актер перенес сложную операцию по замене тазобедренного сустава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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