Mash: умер актер, игравший «народного депутата» Виталия Наливкина

Ушел из жизни Андрей Неретин, пишет Mash
Скончался актер Андрей Неретин, известный по роли «народного депутата» Виталия Наливкина на YouTube. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
«Умер Андрей Неретин», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что предполагаемая причина смерти — оторвавшийся тромб. Telegram-канал Shot сообщает, что в последнее время ему было трудно ходить из-за болезни. Недавно актер перенес сложную операцию по замене тазобедренного сустава.
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