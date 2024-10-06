Mash: умер актер, игравший «народного депутата» Виталия Наливкина

06 октября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни Андрей Неретин, пишет Mash Фото: Илья Московец © URA.RU Скончался актер Андрей Неретин, известный по роли «народного депутата» Виталия Наливкина на YouTube. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. «Умер Андрей Неретин», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что предполагаемая причина смерти — оторвавшийся тромб. Telegram-канал Shot сообщает, что в последнее время ему было трудно ходить из-за болезни. Недавно актер перенес сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался актер Андрей Неретин, известный по роли «народного депутата» Виталия Наливкина на YouTube. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. «Умер Андрей Неретин», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что предполагаемая причина смерти — оторвавшийся тромб. Telegram-канал Shot сообщает, что в последнее время ему было трудно ходить из-за болезни. Недавно актер перенес сложную операцию по замене тазобедренного сустава.