Срок за «борьбу с терроризмом» и нищета: скончался «народный депутат» Виталий Наливкин

Скончался актер, игравший «народного депутата» Виталия Наливкина

06 октября 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Андрей Неретин, сыгравший карикатурного персонажа, депутата Виталия Наливкина, скончался из-за оторвавшегося тромба Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / barakuda_usk Про Виталия Наливкина общественность узнала благодаря youtube-видео, где он предстает в образе «народного депутата», решительно занимающегося проблемами граждан Уссурийска. Сегодня, 6 октября, стало известно о смерти актера Андрея Неретина, сыгравшего этого культового героя. О том, кто такой Виталий Наливкин, что известно об актере, воплотившем персонажа на экранах, и почему прекратились съемки шоу — в материале URA.RU. Кто такой Виталий Наливкин Виталий Наливкин запомнился зрителю своим нестандартным подходом к решению общественных проблем Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / barakuda_usk Весной 2019 года аудитория YouTube познакомилась с вымышленным Виталием Наливкиным благодаря каналу BARAKuda, где он представлен как энергичный «председатель районной администрации». Он запомнился зрителям своим нестандартным подходом к решению вопроса дефицита школьных мест, предложив обустроить учебное заведение в заброшенном здании столовой за 400 тысяч рублей. Видео показало, как «строители» творчески преобразили стены с граффити в учебный класс. В последующих видеороликах Виталий Наливкин уже с флагом России на лацкане выступает в роли «председателя исполнительного комитета Уссурийского городского округа», решая местные проблемы. Он комментирует ситуации в городе, обращаясь к «журналистам» из своего кабинета. Так, Наливкин борется с загрязнением воздуха, устанавливая освежители на столбах, и «ремонтирует» мост, подкладывая под него старые автобусы, а также принимает радикальные меры по устранению ржавой воды, просто отключая водоснабжение. Канал BARAKuda, на котором регулярно появлялись сатирические видео о приключениях Наливкина, привлек более 170 тысяч подписчиков за год. Всего на канале размещено 29 эпизодов о деятельности «народного депутата», каждый из которых собирает от 500 тысяч просмотров, а некоторые видеоролики достигли и более миллиона просмотров. Кто исполнил роль Виталия Наливкина Недавно у актера, сыгравшего Виталия Наливкина, был инсульт Фото: Скрин из видео / BARAKuda / Youtube Роль карикатурного персонажа исполнил Андрей Неретин. Актер вырос в Красноярском крае без родителей и не имел собственной семьи. В юности Неретин увлекался боксом и участвовал в самодеятельных коллективах. Его знакомая, Римма Куцева, поделилась с журналистами фактом о судимости Неретина за угон автомобиля. Перебравшись из Красноярского края в Якутск, а позже в Приморский край, Неретин зарабатывал на жизнь грузоперевозками и подработками у дачников. Путь в актерскую карьеру начался с объявления в интернете, где он предлагал свои услуги. Это привело к сотрудничеству с создателями проекта «Виталий Наливкин», где за исполнение главной роли ему предложили вознаграждение в размере 1 500 рублей за съемку. Сегодня, 6 октября, стало известно о смерти Андрея Неретина. По предварительной информации, актер умер из-за оторвавшегося тромба. В день смерти Неретина экстренно госпитализировали из дома из-за резкого ухудшения самочувствия. До этого он шел на поправку после операции на тазобедренном суставе. Кроме того, недавно у актера был инсульт. Что известно о создателях роликов про Виталия Наливкина Режиссер проекта через юмор стремился привлечь внимание к проблемам Уссурийска Фото: Скрин из видео / BARAKuda / Youtube Андрей Клочков, режиссер и продюсер серии видеороликов про «народного депутата» Виталия Наливкина, стремился через юмор привлечь внимание к проблемам Уссурийска. Он отметил, что ролики освещали реальные нерешенные вопросы города. Команда проекта использовала юмористические скетчи как инструмент для обращения внимания на эти проблемы. У персонажа Наливкина был офис, куда граждане отправляли свои жалобы, становящиеся основой для сценариев видео. Клочков в беседе с «Вестями» подчеркивал, что за образом Наливкина стояла целая команда профессионалов, которая занималась разработкой сценария, текста, организацией съемок, монтажом и публикацией роликов в интернете. В состав команды входили актеры и бывшие работники телевидения. Производство каждого видеоролика обходилось авторам проекта в сумму от пяти до 10 тысяч рублей, расходы на которые они несли сами. В июне 2020 года персонаж Виталий Наливкин попал в новостные ленты по причине ареста актера, изображающего его. После публикации нового видео в социальных сетях полиция Приморья провела проверку. Видеоролик демонстрировал задержание «подполковника полиции» с коробками пятитысячных купюр. Клочков сообщил РИА Новости, что исполнитель роли Наливкина был арестован на пять дней за нецензурное поведение на основании статьи о «Мелком хулиганстве». В ходе проверки видеоматериала сотрудники правоохранительных органов опросили участников съемок, а актеру, сыгравшему полицейского, выписали штраф в размере 1 000 рублей за незаконное использование формы. Возращение после долгого перерыва Расходы на создание видеороликов авторы проекта покрывали самостоятельно Фото: Скрин из видео / BARAKuda / Youtube В апреле 2023 года после семимесячного перерыва канал BARAKuda выпустил новый видеоролик с Виталием Наливкиным. Во время отсутствия персонажа, создатели канала сконцентрировались на поддержке участников СВО, занимаясь изготовлением защитной экипировки для солдат, сообщал «КП — Владивосток». В новом видео под музыку из сериала «Очень странные дела» Наливкин с топором в руках проходит по заброшенному зданию и демонстрирует бронежилеты, проверяя их прочность. Это предвещает изменение направления деятельности команды, которая теперь занимается производством противоосколочных пластин для военнослужащих. Андрей Неретин, исполнитель роли Наливкина, утверждал, что все ресурсы канала были направлены на новое производство. Режиссер Андрей Клочков подтвердил, что канал полностью погрузился в создание военного оборудования. Видеоролик «Виталий Наливкин кует Победу» стал частью рекламной кампании нового канала, посвященного оборудованию для армии, и не предвещал возвращения старых скетчей с сатирой и юмором. Клочков отметил, что на тот момент шоу не закрылось окончательно, но новых видео в ближайшее время ждать не стоит. Причиной переориентации стала мобилизация и стремление команды обеспечить безопасность призванных людей. Прошлые уголовные дела В 2021 году из-за уголовного дела была приостановлена съемка проекта Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / barakuda_usk В 2021 году было сообщено, что уголовное дело против создателей видеороликов о выдуманном сибирском депутате Виталии Наливкине привело к приостановке сатирического проекта. Из-за расследования, которое полиция начала после одного из видеороликов, считая его проявлением хулиганства, продюсеры столкнулись с необходимостью искать средства на юридическую защиту. В случае неудачи в защите, авторы проекта могли столкнуться с потерей свободы на срок до восьми лет за видео, где был показан гранатомет. Андрей Клочков, автор и продюсер видеороликов, поделился, что уголовное преследование было способом оказания давления на его творческую группу. В интервью для URA.RU он рассказал о том, что сотрудники ОМОНа провели обыск в офисе. Клочков объяснил, что идея видеоролика возникла в рамках обычного формата работы команды и была в безлюдном месте по заранее подготовленному сценарию. Он подчеркнул, что все было снято с соблюдением мер безопасности и использованием реквизита команды. Однако через полтора месяца после съемок произошел обыск со стороны ОМОНа, в результате которого была конфискована вся аппаратура и было зачитано постановление о возбуждении уголовного дела. Режиссер проекта Андрей Клочков считает, что правоохранительные органы лишь искали повод для возбуждения дела и оказания контроля над командой Фото: Скрин из видео / BARAKuda / Youtube Клочков также отметил, что после публикации ролика не было вопросов от правоохранительных органов, а проверка места съемок не выявила ущерба. Он выразил недоумение по поводу того, почему эпизод стал причиной возбуждения дела спустя столько времени и каким образом команда могла быть обвинена в преступлении. Клочков также задал вопрос о различиях между его командой и людьми, использующими пиротехнику в черте города. Относительно уголовного дела в отношении актрисы Ларисы Кривоносовой, игравшей роль «официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф», Клочков подтвердил, что это также форма давления. Он выразил мнение, что было найдено основание для инициирования дела из-за недовольства некоторых лиц определенными эпизодами деятельности команды. По его словам, правоохранительные органы не интересовались ни остановкой, ни использованием пиротехники само по себе, а искали лишь повод для возбуждения дела и оказания контроля над командой. За что судят команду депутата Наливкина сейчас Из-за видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт» команде шоу грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Скрин из видео / BARAKuda / Youtube Вчера, 5 октября, стало известно, что создателям юмористических скетчей о Виталии Наливкине предъявлено новое уголовное обвинение, связанное с изготовлением взрывчатых веществ. Им грозит до 15 лет тюрьмы, пишет NEWS.ru. Новое обвинение последовало после публикации видео под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором персонаж предотвращает взрыв бутафорским гранатометом. По словам адвоката Галины Антонец, продюсер Семен Вавилов и режиссер Андрей Клочков обвиняются в самостоятельном изготовлении пиротехники и ее взрыве на автобусной остановке. Дополнительно telegram-канал Baza указывает, что в упомянутом видео Наливкин стреляет в плакат с символикой партии «Единая Россия». Андрей Клочков утверждает, что их работа носила исключительно творческий характер без политических подтекстов. Он подчеркнул, что гранатомет, появляющийся в видеоролике, был лишь муляжом. Бедность и проблемы со здоровьем Неретина привели к закрытию проекта В 2024 году актер Андрей Неретин, игравший Виталия Наливкина, испытывал большие финансовые трудности: он жил в бараке и не имел средств к существованию Фото: Скрин из видео / BARAKuda / Youtube В начале 2024 года стало известно о том, что актер Андрей Неретин столкнулся с серьезными трудностями, связанными со здоровьем и финансами. Депутат из Приморья Вячеслав Гнездилов сообщил в социальных сетях, что Неретин оказался в затруднительном положении, оставшись без средств к существованию после окончания съемок и не имея возможности работать из-за болезни. Актер проживал в условиях крайней нужды в бараке без отопления на окраине Уссурийска и страдал от некроза тазобедренного сустава, который значительно ограничивал его подвижность. Андрей Клочков подтвердил эту информацию в комментарии для издания «Подъем». Он заявил, что команда проекта оказывала Неретину поддержку в рамках своих возможностей, включая оплату жилья и помощь с документами для оформления инвалидности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Про Виталия Наливкина общественность узнала благодаря youtube-видео, где он предстает в образе «народного депутата», решительно занимающегося проблемами граждан Уссурийска. Сегодня, 6 октября, стало известно о смерти актера Андрея Неретина, сыгравшего этого культового героя. О том, кто такой Виталий Наливкин, что известно об актере, воплотившем персонажа на экранах, и почему прекратились съемки шоу — в материале URA.RU. Весной 2019 года аудитория YouTube познакомилась с вымышленным Виталием Наливкиным благодаря каналу BARAKuda, где он представлен как энергичный «председатель районной администрации». Он запомнился зрителям своим нестандартным подходом к решению вопроса дефицита школьных мест, предложив обустроить учебное заведение в заброшенном здании столовой за 400 тысяч рублей. Видео показало, как «строители» творчески преобразили стены с граффити в учебный класс. В последующих видеороликах Виталий Наливкин уже с флагом России на лацкане выступает в роли «председателя исполнительного комитета Уссурийского городского округа», решая местные проблемы. Он комментирует ситуации в городе, обращаясь к «журналистам» из своего кабинета. Так, Наливкин борется с загрязнением воздуха, устанавливая освежители на столбах, и «ремонтирует» мост, подкладывая под него старые автобусы, а также принимает радикальные меры по устранению ржавой воды, просто отключая водоснабжение. Канал BARAKuda, на котором регулярно появлялись сатирические видео о приключениях Наливкина, привлек более 170 тысяч подписчиков за год. Всего на канале размещено 29 эпизодов о деятельности «народного депутата», каждый из которых собирает от 500 тысяч просмотров, а некоторые видеоролики достигли и более миллиона просмотров. Роль карикатурного персонажа исполнил Андрей Неретин. Актер вырос в Красноярском крае без родителей и не имел собственной семьи. В юности Неретин увлекался боксом и участвовал в самодеятельных коллективах. Его знакомая, Римма Куцева, поделилась с журналистами фактом о судимости Неретина за угон автомобиля. Перебравшись из Красноярского края в Якутск, а позже в Приморский край, Неретин зарабатывал на жизнь грузоперевозками и подработками у дачников. Путь в актерскую карьеру начался с объявления в интернете, где он предлагал свои услуги. Это привело к сотрудничеству с создателями проекта «Виталий Наливкин», где за исполнение главной роли ему предложили вознаграждение в размере 1 500 рублей за съемку. Сегодня, 6 октября, стало известно о смерти Андрея Неретина. По предварительной информации, актер умер из-за оторвавшегося тромба. В день смерти Неретина экстренно госпитализировали из дома из-за резкого ухудшения самочувствия. До этого он шел на поправку после операции на тазобедренном суставе. Кроме того, недавно у актера был инсульт. Андрей Клочков, режиссер и продюсер серии видеороликов про «народного депутата» Виталия Наливкина, стремился через юмор привлечь внимание к проблемам Уссурийска. Он отметил, что ролики освещали реальные нерешенные вопросы города. Команда проекта использовала юмористические скетчи как инструмент для обращения внимания на эти проблемы. У персонажа Наливкина был офис, куда граждане отправляли свои жалобы, становящиеся основой для сценариев видео. Клочков в беседе с «Вестями» подчеркивал, что за образом Наливкина стояла целая команда профессионалов, которая занималась разработкой сценария, текста, организацией съемок, монтажом и публикацией роликов в интернете. В состав команды входили актеры и бывшие работники телевидения. Производство каждого видеоролика обходилось авторам проекта в сумму от пяти до 10 тысяч рублей, расходы на которые они несли сами. В июне 2020 года персонаж Виталий Наливкин попал в новостные ленты по причине ареста актера, изображающего его. После публикации нового видео в социальных сетях полиция Приморья провела проверку. Видеоролик демонстрировал задержание «подполковника полиции» с коробками пятитысячных купюр. Клочков сообщил РИА Новости, что исполнитель роли Наливкина был арестован на пять дней за нецензурное поведение на основании статьи о «Мелком хулиганстве». В ходе проверки видеоматериала сотрудники правоохранительных органов опросили участников съемок, а актеру, сыгравшему полицейского, выписали штраф в размере 1 000 рублей за незаконное использование формы. В апреле 2023 года после семимесячного перерыва канал BARAKuda выпустил новый видеоролик с Виталием Наливкиным. Во время отсутствия персонажа, создатели канала сконцентрировались на поддержке участников СВО, занимаясь изготовлением защитной экипировки для солдат, сообщал «КП — Владивосток». В новом видео под музыку из сериала «Очень странные дела» Наливкин с топором в руках проходит по заброшенному зданию и демонстрирует бронежилеты, проверяя их прочность. Это предвещает изменение направления деятельности команды, которая теперь занимается производством противоосколочных пластин для военнослужащих. Андрей Неретин, исполнитель роли Наливкина, утверждал, что все ресурсы канала были направлены на новое производство. Режиссер Андрей Клочков подтвердил, что канал полностью погрузился в создание военного оборудования. Видеоролик «Виталий Наливкин кует Победу» стал частью рекламной кампании нового канала, посвященного оборудованию для армии, и не предвещал возвращения старых скетчей с сатирой и юмором. Клочков отметил, что на тот момент шоу не закрылось окончательно, но новых видео в ближайшее время ждать не стоит. Причиной переориентации стала мобилизация и стремление команды обеспечить безопасность призванных людей. В 2021 году было сообщено, что уголовное дело против создателей видеороликов о выдуманном сибирском депутате Виталии Наливкине привело к приостановке сатирического проекта. Из-за расследования, которое полиция начала после одного из видеороликов, считая его проявлением хулиганства, продюсеры столкнулись с необходимостью искать средства на юридическую защиту. В случае неудачи в защите, авторы проекта могли столкнуться с потерей свободы на срок до восьми лет за видео, где был показан гранатомет. Андрей Клочков, автор и продюсер видеороликов, поделился, что уголовное преследование было способом оказания давления на его творческую группу. В интервью для URA.RU он рассказал о том, что сотрудники ОМОНа провели обыск в офисе. Клочков объяснил, что идея видеоролика возникла в рамках обычного формата работы команды и была в безлюдном месте по заранее подготовленному сценарию. Он подчеркнул, что все было снято с соблюдением мер безопасности и использованием реквизита команды. Однако через полтора месяца после съемок произошел обыск со стороны ОМОНа, в результате которого была конфискована вся аппаратура и было зачитано постановление о возбуждении уголовного дела. Клочков также отметил, что после публикации ролика не было вопросов от правоохранительных органов, а проверка места съемок не выявила ущерба. Он выразил недоумение по поводу того, почему эпизод стал причиной возбуждения дела спустя столько времени и каким образом команда могла быть обвинена в преступлении. Клочков также задал вопрос о различиях между его командой и людьми, использующими пиротехнику в черте города. Относительно уголовного дела в отношении актрисы Ларисы Кривоносовой, игравшей роль «официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф», Клочков подтвердил, что это также форма давления. Он выразил мнение, что было найдено основание для инициирования дела из-за недовольства некоторых лиц определенными эпизодами деятельности команды. По его словам, правоохранительные органы не интересовались ни остановкой, ни использованием пиротехники само по себе, а искали лишь повод для возбуждения дела и оказания контроля над командой. Вчера, 5 октября, стало известно, что создателям юмористических скетчей о Виталии Наливкине предъявлено новое уголовное обвинение, связанное с изготовлением взрывчатых веществ. Им грозит до 15 лет тюрьмы, пишет NEWS.ru. Новое обвинение последовало после публикации видео под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором персонаж предотвращает взрыв бутафорским гранатометом. По словам адвоката Галины Антонец, продюсер Семен Вавилов и режиссер Андрей Клочков обвиняются в самостоятельном изготовлении пиротехники и ее взрыве на автобусной остановке. Дополнительно telegram-канал Baza указывает, что в упомянутом видео Наливкин стреляет в плакат с символикой партии «Единая Россия». Андрей Клочков утверждает, что их работа носила исключительно творческий характер без политических подтекстов. Он подчеркнул, что гранатомет, появляющийся в видеоролике, был лишь муляжом. В начале 2024 года стало известно о том, что актер Андрей Неретин столкнулся с серьезными трудностями, связанными со здоровьем и финансами. Депутат из Приморья Вячеслав Гнездилов сообщил в социальных сетях, что Неретин оказался в затруднительном положении, оставшись без средств к существованию после окончания съемок и не имея возможности работать из-за болезни. Актер проживал в условиях крайней нужды в бараке без отопления на окраине Уссурийска и страдал от некроза тазобедренного сустава, который значительно ограничивал его подвижность. Андрей Клочков подтвердил эту информацию в комментарии для издания «Подъем». Он заявил, что команда проекта оказывала Неретину поддержку в рамках своих возможностей, включая оплату жилья и помощь с документами для оформления инвалидности.