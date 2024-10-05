05 октября 2024
04 октября 2024

Аналитики раскрыли, чем увлекаются дети в ХМАО

Родители в ХМАО отдают детей на уроки английского и игру на гитаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Уроки на гитаре вошли в топ популярных дополнительных занятий для детей в Югре
Уроки на гитаре вошли в топ популярных дополнительных занятий для детей в Югре Фото:

В ХМАО с началом школьной поры родители чаще всего ведут детей на занятия по изучению английского языка, на уроки игры на гитаре, а также на танцы. Такими данными аналитики «Авито Услуги» поделились с корреспондентом URA.RU.

«В сентябре родители в Югре чаще всего отдавали детей на занятия по английскому, который пока не собирается уступать лидерство популярным в последнее время восточным языкам. На втором месте оказались уроки игры на гитаре, на третьем — танцы», — сообщили эксперты.

В пятерку самых востребованных детских кружков также вошли тренировки по единоборствам и занятия по игре на фортепиано. За год спрос на репетиторов по игре на фортепиано вырос на 69%.

Аналитики отмечают, что в целом в стране наблюдается тенденция роста интереса к спортивным секциям. По данным сентября, спрос на занятия за год вырос на 81%. Единоборствами стали увлекаться в 2 раза чаще, чем в прошлом году. «Еще пару лет назад наиболее заметно рос спрос на командные виды спорта, в частности, на занятия волейболом, баскетболом, футболом. Сегодня более популярны индивидуальные виды спорта — бадминтон, единоборства, велосипед», — заключили эксперты.

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В ХМАО с началом школьной поры родители чаще всего ведут детей на занятия по изучению английского языка, на уроки игры на гитаре, а также на танцы. Такими данными аналитики «Авито Услуги» поделились с корреспондентом URA.RU. «В сентябре родители в Югре чаще всего отдавали детей на занятия по английскому, который пока не собирается уступать лидерство популярным в последнее время восточным языкам. На втором месте оказались уроки игры на гитаре, на третьем — танцы», — сообщили эксперты. В пятерку самых востребованных детских кружков также вошли тренировки по единоборствам и занятия по игре на фортепиано. За год спрос на репетиторов по игре на фортепиано вырос на 69%. Аналитики отмечают, что в целом в стране наблюдается тенденция роста интереса к спортивным секциям. По данным сентября, спрос на занятия за год вырос на 81%. Единоборствами стали увлекаться в 2 раза чаще, чем в прошлом году. «Еще пару лет назад наиболее заметно рос спрос на командные виды спорта, в частности, на занятия волейболом, баскетболом, футболом. Сегодня более популярны индивидуальные виды спорта — бадминтон, единоборства, велосипед», — заключили эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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