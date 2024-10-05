05 октября 2024

Двое детей погибли на пожаре в Челябинской области. Видео

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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , мчс, дым, пожар, покрышки, тушение огня, огонь, сотрудники мчс, чс, возгорание, покрышки автомобильные, пожарные
Для тушения пожара задействованы 19 специалистов (архивное фото) Фото:

Трагедия произошла в городе Кусе Челябинской области, где на пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. Пресс-служба МЧС России сообщает о гибели трехлетнего мальчика и годовалой девочки.

«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. Погибли трехлетний мальчик и девочка, которой был один год восемь месяцев», — сообщает пресс-служба МЧС России. Обстоятельства трагедии уточняются.

Открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Пожарные продолжают тушение, задействовано 19 специалистов и пять единиц техники. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, включая неоставление детей без присмотра и установку пожарных извещателей.

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Трагедия произошла в городе Кусе Челябинской области, где на пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. Пресс-служба МЧС России сообщает о гибели трехлетнего мальчика и годовалой девочки. «В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. Погибли трехлетний мальчик и девочка, которой был один год восемь месяцев», — сообщает пресс-служба МЧС России. Обстоятельства трагедии уточняются. Открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Пожарные продолжают тушение, задействовано 19 специалистов и пять единиц техники. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, включая неоставление детей без присмотра и установку пожарных извещателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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