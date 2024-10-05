Трагедия произошла в городе Кусе Челябинской области, где на пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. Пресс-служба МЧС России сообщает о гибели трехлетнего мальчика и годовалой девочки.
«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. Погибли трехлетний мальчик и девочка, которой был один год восемь месяцев», — сообщает пресс-служба МЧС России. Обстоятельства трагедии уточняются.
Открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Пожарные продолжают тушение, задействовано 19 специалистов и пять единиц техники. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, включая неоставление детей без присмотра и установку пожарных извещателей.
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