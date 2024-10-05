05 октября 2024

Турист потерялся в челябинском нацпарке «Таганай». Фото

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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, туристы, туризм
Турист пропал в нацпарке «Таганай» около Златоуста (архивное фото) Фото:

Турист потерялся 5 октября в районе горы Круглицы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

«В национальном парке „Таганай“ около Златоуста пропал 39-летний Сергей Л. С 5 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы мужчины — рост 177 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Он был в коричневом спортивном костюме, зеленых ботинках и черной шапке.

Мужчина пропал 5 октября
Мужчина пропал 5 октября

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Турист потерялся 5 октября в районе горы Круглицы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «В национальном парке „Таганай“ около Златоуста пропал 39-летний Сергей Л. С 5 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы мужчины — рост 177 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Он был в коричневом спортивном костюме, зеленых ботинках и черной шапке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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