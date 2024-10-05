Турист пропал в нацпарке «Таганай» около Златоуста (архивное фото)
Турист потерялся 5 октября в районе горы Круглицы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.
«В национальном парке „Таганай“ около Златоуста пропал 39-летний Сергей Л. С 5 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Приметы мужчины — рост 177 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Он был в коричневом спортивном костюме, зеленых ботинках и черной шапке.
Мужчина пропал 5 октября
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