Вечером 6 октября на 70 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Мерседес Компрессор» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Кобальт», управляемым 34-летней женщиной. В результате погибли водитель «Мерседеса» и пассажир «Шевроле».
«Водитель автомобиля „Мерседес Компрессор“, мужчина, 1985 г. р., двигаясь со стороны Режа в направлении Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной „Шевроле Кобальт“ под управлением 34-летней женщины,» — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
В результате водитель «Мерседеса» и 37-летний пассажир «Шевроле Кобальт» получили травмы, несовместимые с жизнью, и умерли на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и второй пассажир «Шевроле» были госпитализированы с травмами разной степени тяжести в Режевскую центральную районную больницу. Согласно информации, распространяемой telegram-каналом «РежONE», в «Шевроле» находилась семейная пара из Режа: женщина-водитель находится в реанимации, а ее муж погиб на месте.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!