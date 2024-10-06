06 октября 2024
05 октября 2024

Водитель погиб в ДТП на трассе в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, автомобиль дпс, мигалка, половодье, чрезвычайная ситуация, перекрытие, паводок, наводнение, дорога, стихийное бедствие, разлив
Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото:

Смертельное ДТП, в результате которого погиб 34-летний водитель, произошло 6 октября вечером в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Около 20:50 на 178 км автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“ 34-летний водитель автомобиля Vortex Tingo не справился с управлением и съехал с дороги. После чего машина опрокинулась, водитель погиб», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Установлено, что в момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель слетел с дороги в кювет
Водитель слетел с дороги в кювет
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции

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Смертельное ДТП, в результате которого погиб 34-летний водитель, произошло 6 октября вечером в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Около 20:50 на 178 км автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“ 34-летний водитель автомобиля Vortex Tingo не справился с управлением и съехал с дороги. После чего машина опрокинулась, водитель погиб», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Установлено, что в момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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