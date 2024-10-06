Смертельное ДТП, в результате которого погиб 34-летний водитель, произошло 6 октября вечером в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Около 20:50 на 178 км автодороги „Южноуральск — Магнитогорск“ 34-летний водитель автомобиля Vortex Tingo не справился с управлением и съехал с дороги. После чего машина опрокинулась, водитель погиб», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Установлено, что в момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
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