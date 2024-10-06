В ночь на 7 октября жители Челябинской области увидели северное сияние. Первые кадры редкого природного явления горожане опубликовали в соцсети.
«В сети появились первые кадры северного сияния над Челябинской областью», — сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». К посту они приложили фотографию, на которой виден красный шар на горизонте.
Северное сияние может быть связано с обрушившейся на Землю магнитной бурей. Магнитные бури и северное сияние связаны тем, что имеют одну причину — возбуждение геомагнитного поля выбросами солнечного вещества. В октябре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на работу сердца, мозга, а также вызвать головную боль. Первый геошторм прошел с 5 по 7 октября. Его интенсивность достигала трех баллов.
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