06 октября 2024
05 октября 2024

Появились первые кадры редкого природного явления над Челябинской областью. Фото

Ночью 7 октября челябинцы увидели северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Челябинцы наблюдают северное сияние (архивное фото) Фото:

В ночь на 7 октября жители Челябинской области увидели северное сияние. Первые кадры редкого природного явления горожане опубликовали в соцсети.

«В сети появились первые кадры северного сияния над Челябинской областью», — сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». К посту они приложили фотографию, на которой виден красный шар на горизонте.

Северное сияние может быть связано с обрушившейся на Землю магнитной бурей. Магнитные бури и северное сияние связаны тем, что имеют одну причину — возбуждение геомагнитного поля выбросами солнечного вещества. В октябре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на работу сердца, мозга, а также вызвать головную боль. Первый геошторм прошел с 5 по 7 октября. Его интенсивность достигала трех баллов.

Первые кадры северного сияния в Челябинской области
Первые кадры северного сияния в Челябинской области

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В ночь на 7 октября жители Челябинской области увидели северное сияние. Первые кадры редкого природного явления горожане опубликовали в соцсети. «В сети появились первые кадры северного сияния над Челябинской областью», — сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». К посту они приложили фотографию, на которой виден красный шар на горизонте. Северное сияние может быть связано с обрушившейся на Землю магнитной бурей. Магнитные бури и северное сияние связаны тем, что имеют одну причину — возбуждение геомагнитного поля выбросами солнечного вещества. В октябре 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на работу сердца, мозга, а также вызвать головную боль. Первый геошторм прошел с 5 по 7 октября. Его интенсивность достигала трех баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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