06 октября 2024

Фицо пообещал не допустить вступления Украины в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фицо дал указание никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает блокировать вступление Украины в НАТО во время своего премьерства, учитывая возможность страны-члена альянса ветировать принятие новых членов. Об этом он заявил в эфире местного телевидения.

«Пока я являюсь главой правительства Словакии, я буду давать указания депутатам, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», — заявил Фицо. Информацию передает Politico.

Ранее Фицо предупредил, что, если Украина не возобновит транзит российской нефти, словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизеля в страну. Позже он заявил, что со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Как пишет FT, Запад предлагает Украине отказаться от части территорий за вступление в альянс, передает RT. Однако в офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли информацию.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает блокировать вступление Украины в НАТО во время своего премьерства, учитывая возможность страны-члена альянса ветировать принятие новых членов. Об этом он заявил в эфире местного телевидения. «Пока я являюсь главой правительства Словакии, я буду давать указания депутатам, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», — заявил Фицо. Информацию передает Politico. Ранее Фицо предупредил, что, если Украина не возобновит транзит российской нефти, словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизеля в страну. Позже он заявил, что со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Как пишет FT, Запад предлагает Украине отказаться от части территорий за вступление в альянс, передает RT. Однако в офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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