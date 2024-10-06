Фицо пообещал не допустить вступления Украины в НАТО

07 октября 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Фицо дал указание никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает блокировать вступление Украины в НАТО во время своего премьерства, учитывая возможность страны-члена альянса ветировать принятие новых членов. Об этом он заявил в эфире местного телевидения. «Пока я являюсь главой правительства Словакии, я буду давать указания депутатам, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», — заявил Фицо. Информацию передает Politico. Ранее Фицо предупредил, что, если Украина не возобновит транзит российской нефти, словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизеля в страну. Позже он заявил, что со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Как пишет FT, Запад предлагает Украине отказаться от части территорий за вступление в альянс, передает RT. Однако в офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает блокировать вступление Украины в НАТО во время своего премьерства, учитывая возможность страны-члена альянса ветировать принятие новых членов. Об этом он заявил в эфире местного телевидения. «Пока я являюсь главой правительства Словакии, я буду давать указания депутатам, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», — заявил Фицо. Информацию передает Politico. Ранее Фицо предупредил, что, если Украина не возобновит транзит российской нефти, словацкий НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизеля в страну. Позже он заявил, что со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Как пишет FT, Запад предлагает Украине отказаться от части территорий за вступление в альянс, передает RT. Однако в офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли информацию.