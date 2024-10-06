Взрыв произошел в районе крупнейшего аэропорта в Пакистане

07 октября 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Полиция предполагает, что взорвалась автоцистерна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Вблизи международного аэропорта имени Джинны в Карачи произошел взрыв, в результате которого погиб как минимум один человек и есть раненые. Об этом сообщает местный телеканал Geo. По предварительным данным, возгорание произошло из-за повреждения автоцистерны. «По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате мощного взрыва в районе международного аэропорта Джинна в Карачи», — сообщил телеканал. Полиция предполагает, что взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранительные органы и пожарные службы. Власти рассматривают версию о самодельном взрывном устройстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вблизи международного аэропорта имени Джинны в Карачи произошел взрыв, в результате которого погиб как минимум один человек и есть раненые. Об этом сообщает местный телеканал Geo. По предварительным данным, возгорание произошло из-за повреждения автоцистерны. «По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате мощного взрыва в районе международного аэропорта Джинна в Карачи», — сообщил телеканал. Полиция предполагает, что взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранительные органы и пожарные службы. Власти рассматривают версию о самодельном взрывном устройстве.