06 октября 2024

Взрыв произошел в районе крупнейшего аэропорта в Пакистане

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Союза машиностроителей. Курган, производство автоцистерн
Полиция предполагает, что взорвалась автоцистерна Фото:

Вблизи международного аэропорта имени Джинны в Карачи произошел взрыв, в результате которого погиб как минимум один человек и есть раненые. Об этом сообщает местный телеканал Geo. По предварительным данным, возгорание произошло из-за повреждения автоцистерны.

«По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате мощного взрыва в районе международного аэропорта Джинна в Карачи», — сообщил телеканал. Полиция предполагает, что взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей.

На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранительные органы и пожарные службы. Власти рассматривают версию о самодельном взрывном устройстве.

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Вблизи международного аэропорта имени Джинны в Карачи произошел взрыв, в результате которого погиб как минимум один человек и есть раненые. Об этом сообщает местный телеканал Geo. По предварительным данным, возгорание произошло из-за повреждения автоцистерны. «По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате мощного взрыва в районе международного аэропорта Джинна в Карачи», — сообщил телеканал. Полиция предполагает, что взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранительные органы и пожарные службы. Власти рассматривают версию о самодельном взрывном устройстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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