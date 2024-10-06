Вечером 6 октября на Салдинском тракте (под Нижним Тагилом) мотоциклист пошел на обгон и врезался в отечественную легковушку. Оказалось, что в момент ДТП оба водителя были пьяны. Об этом сообщил очевидец.
«Мотоциклист полетел на обгон и влетел в лоб в Калину. Оба водителя пьяные — и водитель Калины, и водитель мотоцикла», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Отмечается, что мотоциклиста госпитализировали без сознания. Со слов очевидцев, у пострадавшего открытый перелом и другие травмы.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. «В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые оказывают водителям помощь при проезде участка ДТП», — сказано в тексте.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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