06 октября 2024
05 октября 2024

Два пьяных водителя устроили ДТП под Нижним Тагилом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
Мотоциклиста госпитализировали без сознания (фото из архива) Фото:

Вечером 6 октября на Салдинском тракте (под Нижним Тагилом) мотоциклист пошел на обгон и врезался в отечественную легковушку. Оказалось, что в момент ДТП оба водителя были пьяны. Об этом сообщил очевидец.

«Мотоциклист полетел на обгон и влетел в лоб в Калину. Оба водителя пьяные — и водитель Калины, и водитель мотоцикла», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Отмечается, что мотоциклиста госпитализировали без сознания. Со слов очевидцев, у пострадавшего открытый перелом и другие травмы.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. «В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые оказывают водителям помощь при проезде участка ДТП», — сказано в тексте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

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Вечером 6 октября на Салдинском тракте (под Нижним Тагилом) мотоциклист пошел на обгон и врезался в отечественную легковушку. Оказалось, что в момент ДТП оба водителя были пьяны. Об этом сообщил очевидец. «Мотоциклист полетел на обгон и влетел в лоб в Калину. Оба водителя пьяные — и водитель Калины, и водитель мотоцикла», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Отмечается, что мотоциклиста госпитализировали без сознания. Со слов очевидцев, у пострадавшего открытый перелом и другие травмы. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. «В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые оказывают водителям помощь при проезде участка ДТП», — сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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