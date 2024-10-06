Советник Нетаньяху раскрыл, готов ли Израиль передать власть Газе

Гендельман: устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС

07 октября 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС, заявил Гендельман Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Вопрос о послевоенном устройстве в секторе Газа будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. По его словам, вероятно, речь будет идти о местных силах самоуправления, которые будут готовы взять на себя управление сектором Газа. «Послевоенное устройство в секторе Газа на сегодня чисто теоретический вопрос, и он будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». Он процитировал слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что на территории сектора не будет ни «ХАМАС-ленда», по его выражению, ни «ФАТХ-ленда». Накануне ЦАХАЛ атаковал здание школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Израильские военные сообщили, что там находился командный центр ХАМАС, который, по их данным, использовался для планирования атак на Израиль, передает RT. В результате авиаудара погибли 20 человек. По сообщениям прессы, израильская авиация провела более 60 ударов по северным районам сектора Газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопрос о послевоенном устройстве в секторе Газа будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. По его словам, вероятно, речь будет идти о местных силах самоуправления, которые будут готовы взять на себя управление сектором Газа. «Послевоенное устройство в секторе Газа на сегодня чисто теоретический вопрос, и он будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». Он процитировал слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что на территории сектора не будет ни «ХАМАС-ленда», по его выражению, ни «ФАТХ-ленда». Накануне ЦАХАЛ атаковал здание школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Израильские военные сообщили, что там находился командный центр ХАМАС, который, по их данным, использовался для планирования атак на Израиль, передает RT. В результате авиаудара погибли 20 человек. По сообщениям прессы, израильская авиация провела более 60 ударов по северным районам сектора Газа.