06 октября 2024

Советник Нетаньяху раскрыл, готов ли Израиль передать власть Газе

Гендельман: устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС
© Служба новостей «URA.RU»
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Устройство в секторе Газа будет обсуждаться после поражения ХАМАС, заявил Гендельман Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Вопрос о послевоенном устройстве в секторе Газа будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. По его словам, вероятно, речь будет идти о местных силах самоуправления, которые будут готовы взять на себя управление сектором Газа.

«Послевоенное устройство в секторе Газа на сегодня чисто теоретический вопрос, и он будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». Он процитировал слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что на территории сектора не будет ни «ХАМАС-ленда», по его выражению, ни «ФАТХ-ленда».

Накануне ЦАХАЛ атаковал здание школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Израильские военные сообщили, что там находился командный центр ХАМАС, который, по их данным, использовался для планирования атак на Израиль, передает RT. В результате авиаудара погибли 20 человек. По сообщениям прессы, израильская авиация провела более 60 ударов по северным районам сектора Газа.

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Вопрос о послевоенном устройстве в секторе Газа будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. По его словам, вероятно, речь будет идти о местных силах самоуправления, которые будут готовы взять на себя управление сектором Газа. «Послевоенное устройство в секторе Газа на сегодня чисто теоретический вопрос, и он будет обсуждаться только после окончания военных действий и поражения ХАМАС», — сообщил Гендельман в интервью «Известиям». Он процитировал слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что на территории сектора не будет ни «ХАМАС-ленда», по его выражению, ни «ФАТХ-ленда». Накануне ЦАХАЛ атаковал здание школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Израильские военные сообщили, что там находился командный центр ХАМАС, который, по их данным, использовался для планирования атак на Израиль, передает RT. В результате авиаудара погибли 20 человек. По сообщениям прессы, израильская авиация провела более 60 ударов по северным районам сектора Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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