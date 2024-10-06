06 октября 2024

На Камчатке пропала группа туристов

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Открытие Свято-Елисаветинской обители. Екатеринбург, озеро, природа, озеро шарташ
Пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам Фото:

Группа из пяти-шести туристов, включая ребенка, пропала в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет», — написал Лебедев.

Он также отметил, что группа не была зарегистрирована у спасателей, что усложняет поисковые операции. Спасательные службы уже начали операцию по поиску пропавших туристов. На момент сообщения о пропаже в Елизовском районе наблюдалась хорошая погода с температурой воздуха около +10 градусов тепла.

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Группа из пяти-шести туристов, включая ребенка, пропала в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет», — написал Лебедев. Он также отметил, что группа не была зарегистрирована у спасателей, что усложняет поисковые операции. Спасательные службы уже начали операцию по поиску пропавших туристов. На момент сообщения о пропаже в Елизовском районе наблюдалась хорошая погода с температурой воздуха около +10 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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