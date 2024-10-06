На Камчатке пропала группа туристов

07 октября 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа из пяти-шести туристов, включая ребенка, пропала в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет», — написал Лебедев. Он также отметил, что группа не была зарегистрирована у спасателей, что усложняет поисковые операции. Спасательные службы уже начали операцию по поиску пропавших туристов. На момент сообщения о пропаже в Елизовском районе наблюдалась хорошая погода с температурой воздуха около +10 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа из пяти-шести туристов, включая ребенка, пропала в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет», — написал Лебедев. Он также отметил, что группа не была зарегистрирована у спасателей, что усложняет поисковые операции. Спасательные службы уже начали операцию по поиску пропавших туристов. На момент сообщения о пропаже в Елизовском районе наблюдалась хорошая погода с температурой воздуха около +10 градусов тепла.