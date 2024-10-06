Советник Нетаньяху раскрыл главные цели Израиля в войне с Газой

Гендельман: цели Израиля — уничтожение власти ХАМАС и демилитаризация Газы

07 октября 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Израиль уничтожил 23 из 24 батальонов террористов за год конфликта с Газой Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Цели военной операции Израиля в секторе Газа остаются неизменными и включают в себя три основных направления: уничтожение власти ХАМАС, возвращение похищенных граждан и полная демилитаризация сектора. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Уничтожение террористической инфраструктуры и возвращение заложников являются приоритетными задачами для обеспечения безопасности страны. По прошествии года можно утверждать, что скоро эти цели будут полностью достигнуты. Израиль уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — заявил Гендельман в интервью «Известиям». Представитель также подчеркнул сложность задачи из-за риска для жизни заложников, находящихся в туннелях. Израиль продолжает решительные действия по достижению заявленных целей, несмотря на препятствия и опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цели военной операции Израиля в секторе Газа остаются неизменными и включают в себя три основных направления: уничтожение власти ХАМАС, возвращение похищенных граждан и полная демилитаризация сектора. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Уничтожение террористической инфраструктуры и возвращение заложников являются приоритетными задачами для обеспечения безопасности страны. По прошествии года можно утверждать, что скоро эти цели будут полностью достигнуты. Израиль уничтожил 23 из 24 батальонов террористов, практически всю верхушку боевиков и планомерно уничтожает всю подземную инфраструктуру ХАМАС», — заявил Гендельман в интервью «Известиям». Представитель также подчеркнул сложность задачи из-за риска для жизни заложников, находящихся в туннелях. Израиль продолжает решительные действия по достижению заявленных целей, несмотря на препятствия и опасности.