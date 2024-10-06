06 октября 2024
05 октября 2024

В Екатеринбурге продают эксклюзивный пентхаус с огромной террасой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, терраса, школа 40, многоквартирный дом
Общая площадь двух террас — 300 квадратных метров (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу четырехкомнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом и двумя террасами площадью 300 квадратных метров, с которых открывается панорамный вид на город. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 23 миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«У ваc ecть уникальная вoзмoжность стать влaдельцeм эксклюзивной нeдвижимоcти! К пpодaжe пpeдcтaвлен пентхaус c cобcтвенной террасой, paспoлoжeнный на последнем 27 этаже жилoго дoма, в Киpовском pайоне Екaтeринбурга, вблизи Шaртaшcкого лeсoпapкa», — пишет продавец.

К особенностям пентхауса относятся общая площадь двух террас в 300 квадратных метров, высота потолков в 3,5 метра и наличие гардеробной с окном. Отмечается, что отсутствие жилых этажей ниже и на том же уровне обеспечивает приватность и уединение.

В интерьере пентхауса использованы дорогие материалы, выполнен дизайнерский ремонт, установлена качественная сантехника, современная мебель и бытовая техника. В квартире есть две спальни, кабинет, гардеробная, санузел, лоджия и просторная кухня-гостиная с обеденной зоной, а с террасы открываются панорамные виды на город и лесопарковую зону.

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В Екатеринбурге выставили на продажу четырехкомнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом и двумя террасами площадью 300 квадратных метров, с которых открывается панорамный вид на город. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 23 миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito. «У ваc ecть уникальная вoзмoжность стать влaдельцeм эксклюзивной нeдвижимоcти! К пpодaжe пpeдcтaвлен пентхaус c cобcтвенной террасой, paспoлoжeнный на последнем 27 этаже жилoго дoма, в Киpовском pайоне Екaтeринбурга, вблизи Шaртaшcкого лeсoпapкa», — пишет продавец. К особенностям пентхауса относятся общая площадь двух террас в 300 квадратных метров, высота потолков в 3,5 метра и наличие гардеробной с окном. Отмечается, что отсутствие жилых этажей ниже и на том же уровне обеспечивает приватность и уединение. В интерьере пентхауса использованы дорогие материалы, выполнен дизайнерский ремонт, установлена качественная сантехника, современная мебель и бытовая техника. В квартире есть две спальни, кабинет, гардеробная, санузел, лоджия и просторная кухня-гостиная с обеденной зоной, а с террасы открываются панорамные виды на город и лесопарковую зону.
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