В Екатеринбурге выставили на продажу четырехкомнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом и двумя террасами площадью 300 квадратных метров, с которых открывается панорамный вид на город. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 23 миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.
«У ваc ecть уникальная вoзмoжность стать влaдельцeм эксклюзивной нeдвижимоcти! К пpодaжe пpeдcтaвлен пентхaус c cобcтвенной террасой, paспoлoжeнный на последнем 27 этаже жилoго дoма, в Киpовском pайоне Екaтeринбурга, вблизи Шaртaшcкого лeсoпapкa», — пишет продавец.
К особенностям пентхауса относятся общая площадь двух террас в 300 квадратных метров, высота потолков в 3,5 метра и наличие гардеробной с окном. Отмечается, что отсутствие жилых этажей ниже и на том же уровне обеспечивает приватность и уединение.
В интерьере пентхауса использованы дорогие материалы, выполнен дизайнерский ремонт, установлена качественная сантехника, современная мебель и бытовая техника. В квартире есть две спальни, кабинет, гардеробная, санузел, лоджия и просторная кухня-гостиная с обеденной зоной, а с террасы открываются панорамные виды на город и лесопарковую зону.
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