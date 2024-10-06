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Ряд районов Нефтеюганска на несколько часов останутся без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Свет в ряде районов города отключат с 7:30 до 12:00 7 октября
Свет в ряде районов города отключат с 7:30 до 12:00 7 октября Фото:

В Нефтеюганске 7 октября ряд районов на несколько часов останутся без света. Отключение электроснабжения планируется с 8:30 до 12:00, сообщили в городской администрации. 

«Внимание! Отключение электроэнергии. АО „РЭС — Центр“ информирует об отключении электроэнергии на 07.10.2024 года с 08.30-12.00», — написали на странице мэрии Сургута во «ВКонтакте».

Под отключение попадут: СОК «Заря», АЗС ОАО «Газпромнефть-Урал», «Реквием» старое кладбище, ИП Ложкина, ЗАО «ЮТПС», ИП Белик, Строительный «Магнит+», Районный отдел ЗАГС, Гостиница «Калита», ГСК «Центр», ООО СК «Северстрой», Пекарня ООО «Арго», ИП Кидаев СТО Нефтеюганск,5 мкр. ж/д. 49, 49/2, парикмахерская «Комета», Газпромэнергосбыт Тюмень, РП-5, Екатеринбург 2000, Сотовая МОТИВ, СОШ №2. Также с 13:30 до 17:00 свет выключат в СОТ «Березка».

Ранее URA.RU cообщало, что в поселках и дачах Сургута массово отключат свет.  Это связано с ремонтными работами на одной из линий передач.

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В Нефтеюганске 7 октября ряд районов на несколько часов останутся без света. Отключение электроснабжения планируется с 8:30 до 12:00, сообщили в городской администрации.  «Внимание! Отключение электроэнергии. АО „РЭС — Центр“ информирует об отключении электроэнергии на 07.10.2024 года с 08.30-12.00», — написали на странице мэрии Сургута во «ВКонтакте». Под отключение попадут: СОК «Заря», АЗС ОАО «Газпромнефть-Урал», «Реквием» старое кладбище, ИП Ложкина, ЗАО «ЮТПС», ИП Белик, Строительный «Магнит+», Районный отдел ЗАГС, Гостиница «Калита», ГСК «Центр», ООО СК «Северстрой», Пекарня ООО «Арго», ИП Кидаев СТО Нефтеюганск,5 мкр. ж/д. 49, 49/2, парикмахерская «Комета», Газпромэнергосбыт Тюмень, РП-5, Екатеринбург 2000, Сотовая МОТИВ, СОШ №2. Также с 13:30 до 17:00 свет выключат в СОТ «Березка». Ранее URA.RU cообщало, что в поселках и дачах Сургута массово отключат свет.  Это связано с ремонтными работами на одной из линий передач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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