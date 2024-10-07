«Ведомости» узнали вероятного сменщика Анатолия Антонова

«Ведомости»: вероятным сменщиком Анатолия Антонова станет Александр Дарчиев
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий, stock
Антонов уже вернулся в Москву из Вашингтона Фото:

Послом России в США возможно станет бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Эту информацию сообщили три источника близких к Госдуме и внешнеполитическому ведомству.

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«Вероятным сменщиком Анатолия Антонова называют бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева», — пишут «Ведомости». Известно, что Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В. Ломоносова. Он работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР.

С 1992 года Дарчиев находится на дипслужбе. В 2005—2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Пост посла России в Канаде занимал с 2014 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Антонов уходит с должности посла РФ в США. 6 октября он вернулся в Москву из Вашингтона.

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Послом России в США возможно станет бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Эту информацию сообщили три источника близких к Госдуме и внешнеполитическому ведомству. «Вероятным сменщиком Анатолия Антонова называют бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева», — пишут «Ведомости». Известно, что Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В. Ломоносова. Он работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. С 1992 года Дарчиев находится на дипслужбе. В 2005—2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Пост посла России в Канаде занимал с 2014 по 2021 год. Ранее сообщалось, что Антонов уходит с должности посла РФ в США. 6 октября он вернулся в Москву из Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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