«Ведомости» узнали вероятного сменщика Анатолия Антонова

«Вероятным сменщиком Анатолия Антонова называют бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева», — пишут «Ведомости». Известно, что Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В. Ломоносова. Он работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР.
С 1992 года Дарчиев находится на дипслужбе. В 2005—2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Пост посла России в Канаде занимал с 2014 по 2021 год.
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Послом России в США возможно станет бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Эту информацию сообщили три источника близких к Госдуме и внешнеполитическому ведомству. «Вероятным сменщиком Анатолия Антонова называют бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева», — пишут «Ведомости». Известно, что Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В. Ломоносова. Он работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. С 1992 года Дарчиев находится на дипслужбе. В 2005—2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Пост посла России в Канаде занимал с 2014 по 2021 год. Ранее сообщалось, что Антонов уходит с должности посла РФ в США. 6 октября он вернулся в Москву из Вашингтона.