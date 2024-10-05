Чем известен Антонов, который покинул пост посла РФ в США

Посол России в США Антонов возвращается в Москву

06 октября 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Посол России в США Анатолий Антонов на 72-й сессии Генассамблеи ООН Фото: Александр Щербак/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов возвращается из США по окончании командировки и завершает свою деятельность в Вашингтоне. На фоне напряженных дипломатических отношений между странами Антонов ранее высказывал озабоченность по поводу безопасности российских послов в США. Также он отмечал возрастающие сложности работы в период подготовки к президентским выборам в Соединенных Штатах. Что известно о покидающем пост политике — в материале URA.RU. Биография Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. В 1978 году он окончил Московский государственный институт международных отношений и начал свою карьеру в системе Министерства иностранных дел СССР и России. Антонов проработал в МИДе более 30 лет Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС На протяжении более чем 30 лет своей работы в МИД Антонов занимал различные должности в центральном аппарате, как и за рубежом. С 1998 по 2002 год был заместителем постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2002—2004 годах — посол по особым поручениям МИД России. В 2004 году он был назначен директором департамента по вопросам безопасности и разоружения министерства иностранных дел РФ. С 2011 до 2016 год — заместитель министра обороны РФ. В период с 2016 по 2017 год был заместителем министра иностранных дел РФ, курируя вопросы военно-политической безопасности. В 2017 году стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ. Являясь доктором политических наук Антонов свободно владеет английским и бирманским языками. Работа в Минобороны Став в 2011 году заместителем министра обороны РФ Антонов отвечал за развитие военно-политического и военно-технического сотрудничества России с другими странами. За время своей работы в Минобороны он провел множество зарубежных переговоров и принял участие в организации практически всех Московских конференций по безопасности. Антонов проработал в ведомстве при экс-министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу. Антонов в должности заместители министра обороны РФ Фото: AP / TASS Сам Антонов о своей работе в Минобороны говорил, что его главная задача — «пытаться убедить коллег и партнеров, что позиция РФ правильная». По словам Антонова, «реагировать на политику НАТО нужно спокойно, адекватно отвечать на опасности и угрозы, не предпринимая «вызывающих шагов». Деятельность в США В 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Антонов сменил на этом посту Сергея Кисляка и вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. В 2021 году Антонов был вызван из Вашингтона в Москву для консультаций в связи с обострением отношений двух стран после интервью президента США Джона Байдена. Летом 2021 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве сообщил о договоренности сторон о возвращении послов на места их работы. В результате Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон, возглавив российское диппредставительство в США. Отношение к санкциям США Антонов критически высказывался о практике американских санкций, которые, по его мнению, применяются все более широко и в отношении «третьих» стран. Он отмечал, что разнообразные барьеры появляются с удивительным энтузиазмом, причем все чаще речь идет о попытках надавить на Россию. США стремятся заставить всех «танцевать под собственную дудку, то есть доллар», подводят под запреты морские суда и экспорт высокотехнологичной продукции, заявлял он. Антонов также подчеркивал, что такие меры могут способствовать укреплению интереса к альтернативным каналам экономического сотрудничества и ускорению движения мировой экономики к многополярности. Сам Антонов в 2015 году был включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол России в США Анатолий Антонов возвращается из США по окончании командировки и завершает свою деятельность в Вашингтоне. На фоне напряженных дипломатических отношений между странами Антонов ранее высказывал озабоченность по поводу безопасности российских послов в США. Также он отмечал возрастающие сложности работы в период подготовки к президентским выборам в Соединенных Штатах. Что известно о покидающем пост политике — в материале URA.RU. Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. В 1978 году он окончил Московский государственный институт международных отношений и начал свою карьеру в системе Министерства иностранных дел СССР и России. На протяжении более чем 30 лет своей работы в МИД Антонов занимал различные должности в центральном аппарате, как и за рубежом. С 1998 по 2002 год был заместителем постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2002—2004 годах — посол по особым поручениям МИД России. В 2004 году он был назначен директором департамента по вопросам безопасности и разоружения министерства иностранных дел РФ. С 2011 до 2016 год — заместитель министра обороны РФ. В период с 2016 по 2017 год был заместителем министра иностранных дел РФ, курируя вопросы военно-политической безопасности. В 2017 году стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ. Являясь доктором политических наук Антонов свободно владеет английским и бирманским языками. Став в 2011 году заместителем министра обороны РФ Антонов отвечал за развитие военно-политического и военно-технического сотрудничества России с другими странами. За время своей работы в Минобороны он провел множество зарубежных переговоров и принял участие в организации практически всех Московских конференций по безопасности. Антонов проработал в ведомстве при экс-министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу. Сам Антонов о своей работе в Минобороны говорил, что его главная задача — «пытаться убедить коллег и партнеров, что позиция РФ правильная». По словам Антонова, «реагировать на политику НАТО нужно спокойно, адекватно отвечать на опасности и угрозы, не предпринимая «вызывающих шагов». В 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Антонов сменил на этом посту Сергея Кисляка и вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. В 2021 году Антонов был вызван из Вашингтона в Москву для консультаций в связи с обострением отношений двух стран после интервью президента США Джона Байдена. Летом 2021 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве сообщил о договоренности сторон о возвращении послов на места их работы. В результате Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон, возглавив российское диппредставительство в США. Антонов критически высказывался о практике американских санкций, которые, по его мнению, применяются все более широко и в отношении «третьих» стран. Он отмечал, что разнообразные барьеры появляются с удивительным энтузиазмом, причем все чаще речь идет о попытках надавить на Россию. США стремятся заставить всех «танцевать под собственную дудку, то есть доллар», подводят под запреты морские суда и экспорт высокотехнологичной продукции, заявлял он. Антонов также подчеркивал, что такие меры могут способствовать укреплению интереса к альтернативным каналам экономического сотрудничества и ускорению движения мировой экономики к многополярности. Сам Антонов в 2015 году был включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и Украины.