Дипломат раскрыла, как НАТО готовится к войне с Россией

Дипломат Жданова: НАТО изучают маршруты для переброски войск перед войной с РФ

07 октября 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Действия НАТО могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям, считает дипломат Фото: Министерство обороны Великобритании НАТО готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщила и. о. руководителя российской делегации на переговорах по военной безопасности Юлия Жданова. По ее словам, уже прорабатываются маршруты для переброски войск «Уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы задачи для военных», — заявила Жданова в интервью РИА Новости. По ее словам, альянс активно занимается подготовкой логистических маршрутов для переброски войск на восточный фланг через Атлантику. Жданова также отметила, что НАТО предпринимает провокационные действия на Украине, включая обсуждение отправки войск в страну со стороны некоторых членов альянса, таких как Франция. Она предупредила, что такие действия могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщила и. о. руководителя российской делегации на переговорах по военной безопасности Юлия Жданова. По ее словам, уже прорабатываются маршруты для переброски войск «Уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы задачи для военных», — заявила Жданова в интервью РИА Новости. По ее словам, альянс активно занимается подготовкой логистических маршрутов для переброски войск на восточный фланг через Атлантику. Жданова также отметила, что НАТО предпринимает провокационные действия на Украине, включая обсуждение отправки войск в страну со стороны некоторых членов альянса, таких как Франция. Она предупредила, что такие действия могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.