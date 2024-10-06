06 октября 2024
05 октября 2024

В Тюмень придет потепление до 20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Во вторник, 8 августа ожидается потепление до +19°С
Во вторник, 8 августа ожидается потепление до +19°С Фото:

Во вторник, 8 октября тюменцев ждет потепление до +20°С. Об этом сообщили синоптики «Яндекс.Погоды».

«8 октября. Днем +16...+20°С, пасмурно. Ночью +6°...+14°, небольшой дождь», — гласит следует из данных сервиса.

Сразу за коротким потеплением придет резкое похолодание. В среду температура опустится до 3-4 градусов, а уже в четверг опустится до нуля и пойдет снег с дождем.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре тюменцев ждут дожди и первый снег. По прогнозам, почти половину месяца месяца будут идти дождь.

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Во вторник, 8 октября тюменцев ждет потепление до +20°С. Об этом сообщили синоптики «Яндекс.Погоды». «8 октября. Днем +16...+20°С, пасмурно. Ночью +6°...+14°, небольшой дождь», — гласит следует из данных сервиса. Сразу за коротким потеплением придет резкое похолодание. В среду температура опустится до 3-4 градусов, а уже в четверг опустится до нуля и пойдет снег с дождем. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре тюменцев ждут дожди и первый снег. По прогнозам, почти половину месяца месяца будут идти дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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