В городе Артемовский Свердловской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, среди которых мужчина, две женщины и подросток. Об этом сообщили в МЧС по региону.
«В Артемовском огонь охватил 173 квадрата бани, двух жилых домов и надворных построек. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мужчины, двух женщин и подростка», — сказано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным дознавателей, причиной возгорания стал дымоход печи бани, от которого огонь быстро распространился на соседние строения. На данный момент работа по тушению пожара продолжается. На месте происшествия задействовано 16 специалистов и четыре единицы техники.
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