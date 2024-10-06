06 октября 2024

При пожаре в Свердловской области погибли четыре человека, в том числе подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
На данный момент работа по тушению пожара продолжается (фото из архива) Фото:

В городе Артемовский Свердловской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, среди которых мужчина, две женщины и подросток. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«В Артемовском огонь охватил 173 квадрата бани, двух жилых домов и надворных построек. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мужчины, двух женщин и подростка», — сказано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным дознавателей, причиной возгорания стал дымоход печи бани, от которого огонь быстро распространился на соседние строения. На данный момент работа по тушению пожара продолжается. На месте происшествия задействовано 16 специалистов и четыре единицы техники.

Фото:

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В городе Артемовский Свердловской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, среди которых мужчина, две женщины и подросток. Об этом сообщили в МЧС по региону. «В Артемовском огонь охватил 173 квадрата бани, двух жилых домов и надворных построек. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела мужчины, двух женщин и подростка», — сказано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным дознавателей, причиной возгорания стал дымоход печи бани, от которого огонь быстро распространился на соседние строения. На данный момент работа по тушению пожара продолжается. На месте происшествия задействовано 16 специалистов и четыре единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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