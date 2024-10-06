Главная дорожная стройка Екатеринбурга подорожает на миллиард

Мэрия Екатеринбурга пересматривает стоимость строительства развязки у «Калины»

07 октября 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Сейчас подрядчик доделывает левый путепровод Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Стоимость строительства дорожной мегаразвязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге существенно вырастет. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к муниципальной власти. «Будет увеличение примерно на 20% (1,3 миллиарда рублей — прим. ред.)», — обозначил один из них. Другой собеседник уточнил, что параметры пока неясны. «Документы на рассмотрении в госэкспертизе», — поделился он. По словам источника, инициатива исходит от мэрии. Дело в том, что проект, разработанный еще в 2014 году, не учитывал множество нюансов — в том числе по необходимости выноса сетей. «Из-за этого скопилась куча неучтенных объемов [работ], которые по факту выполнили. Но оплатить их администрация не может, пока госэкспертиза не согласует новые суммы [в рамках контракта]», — объяснил источник. Полностью сдать долгожданную развязку должны к концу года (срок контракта — до декабря). По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Генподрядчиком выступает компания «Альмакор», испытывающая серьезные финансовые трудности — из-за удорожания стройматериалов и роста цен. В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам предприятия в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость строительства дорожной мегаразвязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге существенно вырастет. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к муниципальной власти. «Будет увеличение примерно на 20% (1,3 миллиарда рублей — прим. ред.)», — обозначил один из них. Другой собеседник уточнил, что параметры пока неясны. «Документы на рассмотрении в госэкспертизе», — поделился он. По словам источника, инициатива исходит от мэрии. Дело в том, что проект, разработанный еще в 2014 году, не учитывал множество нюансов — в том числе по необходимости выноса сетей. «Из-за этого скопилась куча неучтенных объемов [работ], которые по факту выполнили. Но оплатить их администрация не может, пока госэкспертиза не согласует новые суммы [в рамках контракта]», — объяснил источник. Полностью сдать долгожданную развязку должны к концу года (срок контракта — до декабря). По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Генподрядчиком выступает компания «Альмакор», испытывающая серьезные финансовые трудности — из-за удорожания стройматериалов и роста цен. В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам предприятия в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.