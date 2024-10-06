06 октября 2024
05 октября 2024

В челябинском нацпарке выросли грибы в симбиозе с водорослями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибы на Таганае выросли к октябрю
Грибы на Таганае выросли к октябрю Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) выросли грибы кладония бахромчатая в симбиозе с водорослями. Как 7 октября сообщили в пресс-службе учреждения, родственником лишайника является олений мох.

«Причудливые „ушки“, растущие на пнях и поваленных деревьях Зигальги, — это лишайник кладония бахромчатая. Они представляют собой симбиоз гриба и сине-зеленой водоросли», — говорится в сообщении пресс-службы.

Более 300 видов представителей рода, в котором состоит также ягель, встречаются в разных климатических зонах по всему миру. Места произрастания находятся на пространствах от полярных пустынь до тропических лесов. Неофициально кладонию называют «кубками эльфов» или «ушами Шрека» за внешнее сходство с ушами известного мультипликационного персонажа.

"Уши Шрека" растут в симбиозе с водорослями
"Уши Шрека" растут в симбиозе с водорослями
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) выросли грибы кладония бахромчатая в симбиозе с водорослями. Как 7 октября сообщили в пресс-службе учреждения, родственником лишайника является олений мох. «Причудливые „ушки“, растущие на пнях и поваленных деревьях Зигальги, — это лишайник кладония бахромчатая. Они представляют собой симбиоз гриба и сине-зеленой водоросли», — говорится в сообщении пресс-службы. Более 300 видов представителей рода, в котором состоит также ягель, встречаются в разных климатических зонах по всему миру. Места произрастания находятся на пространствах от полярных пустынь до тропических лесов. Неофициально кладонию называют «кубками эльфов» или «ушами Шрека» за внешнее сходство с ушами известного мультипликационного персонажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...