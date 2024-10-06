В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) выросли грибы кладония бахромчатая в симбиозе с водорослями. Как 7 октября сообщили в пресс-службе учреждения, родственником лишайника является олений мох.
«Причудливые „ушки“, растущие на пнях и поваленных деревьях Зигальги, — это лишайник кладония бахромчатая. Они представляют собой симбиоз гриба и сине-зеленой водоросли», — говорится в сообщении пресс-службы.
Более 300 видов представителей рода, в котором состоит также ягель, встречаются в разных климатических зонах по всему миру. Места произрастания находятся на пространствах от полярных пустынь до тропических лесов. Неофициально кладонию называют «кубками эльфов» или «ушами Шрека» за внешнее сходство с ушами известного мультипликационного персонажа.
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