Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

«Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам», — подчеркнул Лукашенко. Поздравление опубликовано на официальном сайте белорусского лидера. Глава республики отметил значительный вклад Путина в государственность и суверенитет России, а также в развитие ее социально-экономического потенциала и международных авторитетов.
Лукашенко выразил надежду на дальнейшее укрепление белорусско-российских отношений и расширение многоплановых связей между странами. В завершение глава белорусской республики пожелал Путину здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности на благо российского народа.
Сегодня Владимир Путин празднует свое 72-летие. Он родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Сегодня Путина знает весь мир, за его словами и действиями следят лидеры всех ведущих держав. О том, как и где будет отмечать день рождения президент РФ — в материале URA.RU.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Он пожелал ему здоровья, долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности. «Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам», — подчеркнул Лукашенко. Поздравление опубликовано на официальном сайте белорусского лидера. Глава республики отметил значительный вклад Путина в государственность и суверенитет России, а также в развитие ее социально-экономического потенциала и международных авторитетов. Лукашенко выразил надежду на дальнейшее укрепление белорусско-российских отношений и расширение многоплановых связей между странами. В завершение глава белорусской республики пожелал Путину здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности на благо российского народа. Сегодня Владимир Путин празднует свое 72-летие. Он родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Сегодня Путина знает весь мир, за его словами и действиями следят лидеры всех ведущих держав. О том, как и где будет отмечать день рождения президент РФ — в материале URA.RU.