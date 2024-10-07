Как Владимир Путин отмечает день рождения: подарки от коллег и народа, кто первым поздравил президента

Президент России Владимир Путин отмечает сегодня день рождения, ему исполняется 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Путина знает весь мир, за его словами и действиями следят лидеры всех ведущих держав. Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина. О том, как и где будет отмечать день рождения президент РФ — в материале URA.RU.
Где встретит день рождения Владимир Путин
На государственном посту Владимир Путин встречает свой день рождения уже в двадцать первый раз. Как и в последние годы, его график остается насыщенным встречами и деловыми мероприятиями.
С утра Путин получает поздравления в виде телеграмм и телефонных звонков от глав государств. Затем он проводит закрытые рабочие встречи, на которых обсуждаются важные государственные вопросы. Вечером российский лидер встретится с главами государств СНГ, которые приезжают в Москву в преддверии саммита, запланированного на вторник.
Лишь однажды Путин встретил день рождения в необычной обстановке в глухой тайге. Он выбрался туда в 2014 году. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, тогда Путин находился «в 300-400 км от ближайшего жилья». Президент позже признал, что прошел по горам почти девять километров, преодолевая сложные условия местности, передает ТАСС.
Без пышных празднеств. Как отмечает день рождения президент
Путин предпочитает не привлекать лишнего внимания к теме своего дня рождения. Как он сам отметил: «Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события — нескромно».
Путин отмечает 7 октября в компании семьи и близких, стараясь побыть с ними, хотя бы вечером. Семья занимает центральное место в его личной жизни. В последние годы доброй традицией стали встречи с главами стран СНГ.
Примеры празднований в разные годы:
- в 2002 году Путин находился на саммите СНГ в Кишиневе;
- в 2013 году он принимал поздравления от лидеров АТЭС на острове Бали;
- в 2022 году Путин организовал неформальный саммит с главами государств СНГ в Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург);
- в 2023 году президент провел день рождения с лидерами Казахстана и Узбекистана, участвуя в начале поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Подарки от коллег
В день рождения Путин получает подарки и поздравления от коллег и друзей. Каждый год этот праздник становится поводом для интересных и порой необычных презентов.
В 2022 году на 70-летний юбилей белорусский президент Александр Лукашенко подарил Путину трактор «Беларус». В 2017 году тогдашний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка алабая по кличке Верный. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в 2017 году преподнес президенту пододеяльник с ручной вышивкой, где были изображены они вместе на фоне достопримечательностей двух стран.
В 2008 году, будучи главой правительства, Путин получил в подарок уссурийского тигренка. Тигрица по имени Маша позже была передана в геленджикский «Сафари-парк». Иногда подарки имели символический смысл.
В 2019 году мэр Цхинвала Алан Кочиев сообщил, что в честь Путина была переименована улица Московская. Также был проведен турнир Всероссийской федерации самбо, посвященный дню рождения президента.
Подарки от народа
В день рождения Путину традиционно преподносят необычные подарки от народа. На свое 50-летие президент получил сборник «100 анекдотов про Путина». Глава государства отметил, что ценит юмор. Жительница Курска связала 50-метровый шарф в подарок лидеру России, который отражает широту русской души. В 2012 году альпинисты Северной Осетии поднялись на одну из вершин главного Кавказского хребта (высота 4150 метров) и установили портрет Путина. Глава Федерации альпинизма республики Казбек Хамицаев назвал эту местность именем «Пик Путина». За год до этого уже был установлен «Пик Владимира Путина» на высоте 4446 м в Киргизии. В 2014 году в Архангельске руководитель компании подарил президенту расписную гирю с надписью — «Все будет стопудово». А на 66 день рождения на Ставрополье Путин получил в качестве презента саженцы яблонь.
Сам Путин тоже делает подарки в свой день рождения. В 2022 году он порадовал псковскую школьницу, подарив щенка породы акита-ину. Девочка обратилась к президенту в тайне от родителей, отправив послание главе государства.
В коллекции подарков хранится копия шапки Мономаха, изготовленная отечественными ювелирами, карта федеральных округов, выполненная из уральской яшмы. Итальянская компания Caviar в честь дня рождения Путина в 2015 году выпустила коллекцию из 63 «президентских» iPhone 6S. Корпус гаджетов украсили золотые барельефы с профилем лидера РФ, строками гимна и гербом России.
Где хранят подарки
Подарки, которые получает Путин, проходят строгое протоколирование и контроль. Чаще всего президенту дарят иконы, книги и оружие. Эти подарки имеют не только культурную или историческую ценность, но и являются символическими жестами уважения.
Все подарки для главы государства, как врученные лично, так и присланные, передаются в Управление президента по работе с обращениями граждан и протоколом службы. По указанию Путина подарки, изготовленные из драгоценных металлов и камней, автоматически отправляются в Госхран. Данное распоряжение направлено на повышение прозрачности и подотчетности в управлении госимуществом, пишет АиФ.
Кто первым поздравил президента
Лидер Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, одними из первых поздравили президента Путина с днем рождения, сообщает издание El 19 Digital.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил главу государства с днем рождения. Он рассказал об этом в своем telegram-канале. Кадыров пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в нелегкой работе.
На улицах итальянского Турина появилось поздравление президенту Путину к его дню рождения, организованное ассоциацией «Перспектива». Баннер был размещен на одном из центральных мостов города. Текст на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Он украшен изображениями двух российских флагов.
В городе Генуя (Италия) вышли информационные бюллетени с поздравлением российского президента с днем рождения на английском и итальянском языках. Инициатива расклейки принадлежит ассоциации Contronarrazione и основателю telegram-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо.
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