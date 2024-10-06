06 октября 2024

Екатеринбурженка устроила в квартире вонючую свалку с мусором до потолка. Видео

В Екатеринбурге приставы помогли собственнику попасть в захламленную квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, в котором жила Милена Заманова. Екатеринбург , лестничная площадка, подъезд, вторичное жилье, многоквартирный дом, лестница, дверь в квартиру
Дверь в квартиру вскрывали приставы с собственником жилья Фото:

В Екатеринбурге женщина, снимающая квартиру, регулярно топила соседей, но не торопилась пускать их к себе в квартиру. Попасть в жилое помещение собственнику и представителям управляющей компании помогли приставы, но их ждал неожиданный сюрприз — квартира была полностью захламлена. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Собственнику пришлось обратиться в суд для принудительного предоставления доступа в жилое помещение. На основании этого решения и возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования об исполнении решения суда и предоставлении доступа в добровольном порядке. Должником требования игнорировались. Пришлось приступить к решительным мерам», — поделились в ведомстве.

Когда приставы пришли к квартире, им долгое время никто не открывал. Тогда дверь пришлось вскрывать с помощью инструментов, после чего должница открыла дверь сама. «Проведено обследование комиссией жилого помещения. К слову, сантехническое оборудование не было повреждено, женщина им просто не пользовалась. Однако квартира находится в совершенно ненадлежащем состоянии (полностью захламлена)», — рассказали в пресс-службе.

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В Екатеринбурге женщина, снимающая квартиру, регулярно топила соседей, но не торопилась пускать их к себе в квартиру. Попасть в жилое помещение собственнику и представителям управляющей компании помогли приставы, но их ждал неожиданный сюрприз — квартира была полностью захламлена. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Собственнику пришлось обратиться в суд для принудительного предоставления доступа в жилое помещение. На основании этого решения и возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования об исполнении решения суда и предоставлении доступа в добровольном порядке. Должником требования игнорировались. Пришлось приступить к решительным мерам», — поделились в ведомстве. Когда приставы пришли к квартире, им долгое время никто не открывал. Тогда дверь пришлось вскрывать с помощью инструментов, после чего должница открыла дверь сама. «Проведено обследование комиссией жилого помещения. К слову, сантехническое оборудование не было повреждено, женщина им просто не пользовалась. Однако квартира находится в совершенно ненадлежащем состоянии (полностью захламлена)», — рассказали в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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