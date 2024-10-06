В Челябинске и области вырастет плата за проезд в автобусах и троллейбусах. Инфографика

07 октября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Изменение цены должно улучшить соблюдение графика перевозчиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 15 октября стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации увеличится. Как сообщили в миндортрансе региона, это вынужденная мера для поддержания исправного состояния подвижного состава и увеличения зарплат водителей. «В среднем стоимость проезда увеличится на 21-23 процента. По-прежнему, выгоднее всего будет приобрести месячный проездной или воспользоваться транспортной картой. По ней повышение цены проезда будет минимальным (плюс шесть рублей) и составит 34 рубля вместо 28. Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 37 и 43 рубля. Льготный проезд будет проиндексирован и увеличится всего на 3 рубля, изменится с 14 до 17 рублей», — сообщили в миндортрансе. На межмуниципальных маршрутах Челябинска, Копейска и Сосновского муниципального района стоимость проезда увеличится на восемь рублей. По транспортной карте цена увеличится с 35 до 43 рублей, при оплате наличными — с 40 до 48 рублей. На межмуниципальных маршрутах вне Челябинской агломерации стоимость проезда одного километра в среднем вырастет на 18,4% — с 3,76 до 4,45 рубля. В министерстве подчеркнули, что изменения являются вынужденной мерой, которая необходима для обеспечения стабильности работы транспорта и продолжения его обновления. За первое полугодие 2024 года исполнение транспортной работы по маршрутам Челябинской агломерации составило 72,5% по автобусам и 73% по электротранспорту. Следствием этого стало большое число жалоб от пассажиров. После повышения стоимости проезда планируется индексация зарплаты водителей на 25-30%, что, как считают в миндортрансе, позволит привлечь новые кадры. В миндортрансе добавили, что стоимость проезда на сегодняшний день является одной из самых низких среди городов-миллионников. При оплате наличными стоимость составляет 44 рубля в Красноярске, 42 в Казани, по 40 в Краснодаре, Омске и Нижнем Новгороде. Средняя цена проезда в городах-миллионниках составляет 36 рублей при оплате банковской картой и 38 рублей при оплате наличными. Стоимость проезда вырастет на шесть — восемь рублей пресс-служба миндортранса Челябинской области Стоимость проезда вырастет в среднем на 20 процентов Фото: пресс-служба миндортранса Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 15 октября стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинской агломерации увеличится. Как сообщили в миндортрансе региона, это вынужденная мера для поддержания исправного состояния подвижного состава и увеличения зарплат водителей. «В среднем стоимость проезда увеличится на 21-23 процента. По-прежнему, выгоднее всего будет приобрести месячный проездной или воспользоваться транспортной картой. По ней повышение цены проезда будет минимальным (плюс шесть рублей) и составит 34 рубля вместо 28. Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 37 и 43 рубля. Льготный проезд будет проиндексирован и увеличится всего на 3 рубля, изменится с 14 до 17 рублей», — сообщили в миндортрансе. На межмуниципальных маршрутах Челябинска, Копейска и Сосновского муниципального района стоимость проезда увеличится на восемь рублей. По транспортной карте цена увеличится с 35 до 43 рублей, при оплате наличными — с 40 до 48 рублей. На межмуниципальных маршрутах вне Челябинской агломерации стоимость проезда одного километра в среднем вырастет на 18,4% — с 3,76 до 4,45 рубля. В министерстве подчеркнули, что изменения являются вынужденной мерой, которая необходима для обеспечения стабильности работы транспорта и продолжения его обновления. За первое полугодие 2024 года исполнение транспортной работы по маршрутам Челябинской агломерации составило 72,5% по автобусам и 73% по электротранспорту. Следствием этого стало большое число жалоб от пассажиров. После повышения стоимости проезда планируется индексация зарплаты водителей на 25-30%, что, как считают в миндортрансе, позволит привлечь новые кадры. В миндортрансе добавили, что стоимость проезда на сегодняшний день является одной из самых низких среди городов-миллионников. При оплате наличными стоимость составляет 44 рубля в Красноярске, 42 в Казани, по 40 в Краснодаре, Омске и Нижнем Новгороде. Средняя цена проезда в городах-миллионниках составляет 36 рублей при оплате банковской картой и 38 рублей при оплате наличными.