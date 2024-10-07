В Феодосии загорелась нефтебаза: в чем ее ценность для Крыма и что стало причиной пожара

В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе

07 октября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

До 2015 года нефтебаза предназначалась для хранения запасов топлива на случай ЧС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Феодосии произошел пожар на нефтебазе 7 октября в 6 утра по московскому времени. В регионе перекрыты несколько улиц, на месте работают несколько расчетов МЧС. В материале URA.RU рассказывает, в чем ценность нефтебазы для Крыма и что стало причиной пожара. Возможная причина пожара По одной из версии, причиной возгорания мог стать украинский беспилотник, который был сбит средствами ПВО этой ночью. Всего, по данным Минобороны РФ, над территорией республики было ликвидировано 12 БПЛА. Последствия пожара для жителей города Объявлено о перекрытии нескольких улиц. Движение транспорта приостановлено по улице Геологической и улице Федько (от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала). Глава администрации города Игорь Ткаченко попросил жителей города отнестись с пониманием к ситуации и заранее планировать свои маршруты. В чем ценность нефтебазы для Крыма До присоединения республики в состав РФ предприятие «Морской нефтяной терминал» предоставляло услуги по хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. В 2000-х годах оно было ключевым экспортным узлом, но с изменениями в нефтяной инфраструктуре России и границах Крыма его роль свелась к резервированию топливных запасов региона. В 2015 году нефтебаза вошла в состав предприятия по разведке, освоению и разработке месторождений нефти и газа «Черноморнефтегаза», а через четыре года Госсовет Крыма разрешил Совету министров провести отчуждение активов нефтебазы в связи с вкладом в уставный капитал. В 2019 году терминал был продан за 651,2 млн рублей фирме «Гунас», которая связана со структурами украинского предпринимателя Сергея Курченко. Режим ЧС был введен «по ошибке» Власти Феодосии в целях безопасности ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, писал ТАСС. Однако позже советник главы Крыма Олег Крючков опроверг это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Феодосии произошел пожар на нефтебазе 7 октября в 6 утра по московскому времени. В регионе перекрыты несколько улиц, на месте работают несколько расчетов МЧС. В материале URA.RU рассказывает, в чем ценность нефтебазы для Крыма и что стало причиной пожара. По одной из версии, причиной возгорания мог стать украинский беспилотник, который был сбит средствами ПВО этой ночью. Всего, по данным Минобороны РФ, над территорией республики было ликвидировано 12 БПЛА. Объявлено о перекрытии нескольких улиц. Движение транспорта приостановлено по улице Геологической и улице Федько (от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала). Глава администрации города Игорь Ткаченко попросил жителей города отнестись с пониманием к ситуации и заранее планировать свои маршруты. До присоединения республики в состав РФ предприятие «Морской нефтяной терминал» предоставляло услуги по хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. В 2000-х годах оно было ключевым экспортным узлом, но с изменениями в нефтяной инфраструктуре России и границах Крыма его роль свелась к резервированию топливных запасов региона. В 2015 году нефтебаза вошла в состав предприятия по разведке, освоению и разработке месторождений нефти и газа «Черноморнефтегаза», а через четыре года Госсовет Крыма разрешил Совету министров провести отчуждение активов нефтебазы в связи с вкладом в уставный капитал. В 2019 году терминал был продан за 651,2 млн рублей фирме «Гунас», которая связана со структурами украинского предпринимателя Сергея Курченко. Власти Феодосии в целях безопасности ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, писал ТАСС. Однако позже советник главы Крыма Олег Крючков опроверг это.