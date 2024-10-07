В Феодосии объявлен режим ЧС после пожара на нефтебазе

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Пожар на нефтебазе в Феодосии спровоцировал техногенную ЧС
Пожар на нефтебазе в Феодосии спровоцировал техногенную ЧС Фото:

В городе Феодосия из-за пожара на нефтебазе введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города.

«Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщили представили администрации в telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

В связи с возгоранием перекрыты несколько улиц. Движение транспорта невозможно по улице Геологической и улице Федько — от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

Обновлено в 8:45 по мск: советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о том, что после возгорания на нефтебазе в Феодосии власти города ввели режим ЧС. Заседание комиссии также не проводилось.

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В городе Феодосия из-за пожара на нефтебазе введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города. «Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщили представили администрации в telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко. В связи с возгоранием перекрыты несколько улиц. Движение транспорта невозможно по улице Геологической и улице Федько — от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Обновлено в 8:45 по мск: советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о том, что после возгорания на нефтебазе в Феодосии власти города ввели режим ЧС. Заседание комиссии также не проводилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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