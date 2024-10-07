В Феодосии объявлен режим ЧС после пожара на нефтебазе

В городе Феодосия из-за пожара на нефтебазе введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города.
«Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщили представили администрации в telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
В связи с возгоранием перекрыты несколько улиц. Движение транспорта невозможно по улице Геологической и улице Федько — от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.
Обновлено в 8:45 по мск: советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о том, что после возгорания на нефтебазе в Феодосии власти города ввели режим ЧС. Заседание комиссии также не проводилось.
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