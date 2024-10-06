06 октября 2024
05 октября 2024

В Тюмени сэкономили миллионы рублей на расчистке озера Алебашево

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро сделают пригодным для купания
Озеро сделают пригодным для купания Фото:

Тюменские власти сэкономили около трех миллионов рубле на первом этапе расчистки озера Алебашево. Стоимость работ снизилась с 77 до 74 миллионов. Об этом рассказала директор департамента недропользования и экологии региона Елена Уляшева.

«С учетом корректировки сметно-финансовых расчетов в части индексов фактической инфляции, а также экономии по результатам торгов стоимость работ на 2024 год составила 74 миллиона рублей», — рассказала изданию «РБК Тюмень» Уляшева. Работы планируют завершить до 30 ноября.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют оборудовать бесплатный пляж возле озера Алебашево. В 2025 году также обустроят зону отдыха на озере Круглое.

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Тюменские власти сэкономили около трех миллионов рубле на первом этапе расчистки озера Алебашево. Стоимость работ снизилась с 77 до 74 миллионов. Об этом рассказала директор департамента недропользования и экологии региона Елена Уляшева. «С учетом корректировки сметно-финансовых расчетов в части индексов фактической инфляции, а также экономии по результатам торгов стоимость работ на 2024 год составила 74 миллиона рублей», — рассказала изданию «РБК Тюмень» Уляшева. Работы планируют завершить до 30 ноября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют оборудовать бесплатный пляж возле озера Алебашево. В 2025 году также обустроят зону отдыха на озере Круглое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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