В Тюмени сэкономили миллионы рублей на расчистке озера Алебашево

Тюменские власти сэкономили около трех миллионов рубле на первом этапе расчистки озера Алебашево. Стоимость работ снизилась с 77 до 74 миллионов. Об этом рассказала директор департамента недропользования и экологии региона Елена Уляшева.
«С учетом корректировки сметно-финансовых расчетов в части индексов фактической инфляции, а также экономии по результатам торгов стоимость работ на 2024 год составила 74 миллиона рублей», — рассказала изданию «РБК Тюмень» Уляшева. Работы планируют завершить до 30 ноября.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют оборудовать бесплатный пляж возле озера Алебашево. В 2025 году также обустроят зону отдыха на озере Круглое.
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