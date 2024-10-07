07 октября 2024

Под Екатеринбургом продают огромный сказочный терем. Фото

В свердловском Калиново продают большую избу за 18 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Один квадратный метр недвижимости стоит 56,7 тысячи рублей Фото:

В поселке Калиново (Свердловская область) продают трехэтажный коттедж в стиле сказочного модерна за 18 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».

«Сказочный дом на берегу озера Таватуй спроектирован из круглых бревен», — указано в объявлении. По словам продавца, фасады созвучны с работами художников Васнецова, Билибина, Поленова. Декор и мебель продаются отдельно.

При покупке дома в ипотеку под 20,8-23,5% годовых ежемесячный платеж составит 221,4 тысячи рублей. Один квадратный метр недвижимости стоит 56,7 тысячи рублей.

На участке есть природный родник и многоуровневый сад с плодоносящими деревьями и декоративными растениями. Кроме основного дома на территории расположены баня с мебелью ручной работы, детская площадка, костровище и мангальная зона.

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В поселке Калиново (Свердловская область) продают трехэтажный коттедж в стиле сказочного модерна за 18 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Сказочный дом на берегу озера Таватуй спроектирован из круглых бревен», — указано в объявлении. По словам продавца, фасады созвучны с работами художников Васнецова, Билибина, Поленова. Декор и мебель продаются отдельно. При покупке дома в ипотеку под 20,8-23,5% годовых ежемесячный платеж составит 221,4 тысячи рублей. Один квадратный метр недвижимости стоит 56,7 тысячи рублей. На участке есть природный родник и многоуровневый сад с плодоносящими деревьями и декоративными растениями. Кроме основного дома на территории расположены баня с мебелью ручной работы, детская площадка, костровище и мангальная зона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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