В поселке Калиново (Свердловская область) продают трехэтажный коттедж в стиле сказочного модерна за 18 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».
«Сказочный дом на берегу озера Таватуй спроектирован из круглых бревен», — указано в объявлении. По словам продавца, фасады созвучны с работами художников Васнецова, Билибина, Поленова. Декор и мебель продаются отдельно.
При покупке дома в ипотеку под 20,8-23,5% годовых ежемесячный платеж составит 221,4 тысячи рублей. Один квадратный метр недвижимости стоит 56,7 тысячи рублей.
На участке есть природный родник и многоуровневый сад с плодоносящими деревьями и декоративными растениями. Кроме основного дома на территории расположены баня с мебелью ручной работы, детская площадка, костровище и мангальная зона.
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