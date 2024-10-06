В Челябинске эвакуировали школу из-за самоката

Причиной эвакуации стал самокат
В Челябинске утром 7 октября эвакуировали учеников школы №148. Как рассказали URA.RU очевидцы, поводом стало оставленный самокат.
«Кто-то вызвал экстренные службы из-за оставленного в школе самоката. Чем руководствовался человек — непонятно», — рассказал URA.RU очевидец.
Полученный сигнал был оперативно отработан. К школе приехали экстренные службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, объект был обследован, опасности он не представлял.
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