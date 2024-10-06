06 октября 2024
05 октября 2024

В Челябинске эвакуировали школу из-за самоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Шеринг электросамокатов Whoosh. Екатеринбург, прокат самокатов, самокаты, электросамокат, Whoosh
Причиной эвакуации стал самокат Фото:

В Челябинске утром 7 октября эвакуировали учеников школы №148. Как рассказали URA.RU очевидцы, поводом стало оставленный самокат.

«Кто-то вызвал экстренные службы из-за оставленного в школе самоката. Чем руководствовался человек — непонятно», — рассказал URA.RU очевидец.

Полученный сигнал был оперативно отработан. К школе приехали экстренные службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, объект был обследован, опасности он не представлял.

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В Челябинске утром 7 октября эвакуировали учеников школы №148. Как рассказали URA.RU очевидцы, поводом стало оставленный самокат. «Кто-то вызвал экстренные службы из-за оставленного в школе самоката. Чем руководствовался человек — непонятно», — рассказал URA.RU очевидец. Полученный сигнал был оперативно отработан. К школе приехали экстренные службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, объект был обследован, опасности он не представлял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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